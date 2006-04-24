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    24 апреля 2006

    MacBook Pro 17” уже в продаже:

    18:29

    Cooler Master Blue Ice Pro - готовим северный мост к лету:

    17:37

    Графика: Mobile Photo Filter v.1.0:

    17:20

    Четырёхядерный настольный Kentsfield - еще мощнее, чем ожидалось:

    16:59

    Dr.Web защищает пиринговые сети от Win32.Polipos:

    16:55

    InfoWatch совершенствует оружие против инсайдеров:

    16:30

    Архиваторы: ExtractNow v.4.15:

    16:05

    Утилиты: novaPDF v.3.1 Build 165:

    15:40

    DRC: сопроцессор для Opteron с использованием HyperTransport:

    15:20

    ASUS R1 дебютирует не раньше конца мая?:

    15:20

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.87.24132:

    15:15

    Резервное копирование: Backup4all v.3.1 Build 202:

    14:50

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.5:

    14:25

    Менеджеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.0.70:

    14:00

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.0.12:

    13:35

    Достигнута связь между клеткой мозга и электронным чипом :

    13:12

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.2.1.3:

    13:10

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.3.86:

    12:45

    Реакция на тесты Conroe, 65- и 45-нм техпроцесс и будущая поддержка DDR3 словами AMD:

    12:26

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (22.4.2006):

    12:20

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.00.219:

    11:55

    Настройщики: WINner Tweak SE3 v.3.5.5:

    11:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.6.4:

    11:05

    Мультимедиа: Reaper v.0.947:

    10:40

    Тестовые приложения: MemTest v.3.4:

    10:15

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.0 Build 1010:

    09:50

    В продаже появились MacBook Pro с предустановленной Windows:

    09:41

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.629.4924 Beta:

    09:25

    Настройщики: jv16 PowerTools 2006 v.1.5.2.336:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 апреля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 17 по 23 апреля 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 17 по 23 апреля 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 17 по 23 апреля 2006 года):

    08:00

    NVIDIA: Quadro FX + Quad-SLI = Quadro FX 4500 X2:

    03:08

    Municator - китайский миниПК за 150 долларов на базе MIPS-процессора:

    01:59

    Ladybag - RFID-сумка, которая напомнит о забытых вещах:

    00:38

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