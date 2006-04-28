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    28 апреля 2006

    ASUS S6F: серия ноутбуков в коже, детали:

    21:50

    NTT: скорость передачи данных по оптоволокну до 10 Тбит/с!:

    19:47

    Набор студийной акустики Genelec 8030.LSE PowerPak:

    18:53

    Первый ноутбук с HD DVD, Toshiba Qosmio G30, задерживается на месяц:

    18:15

    Интерфейс связи мозга с компьютером: на благо… и во вред :

    16:50

    Plextor: адаптер для подключения проекторов в беспроводную сеть PX-PA15AW:

    16:50

    Apple выпускает обновление ПО для клавиатур:

    16:42

    Belkin N1 - "призрак" беспроводного маршрутизатора стандарта 802.11n:

    16:10

    iTools 8.2 оптимизирован для Intel:

    14:44

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (26/04/06):

    14:25

    Менеджеры закачек: LeechGet 2006 Build 1650:

    13:50

    Технология Motorola MeshConnex: победа в схватке за стандарт 802.11s не за горами? :

    13:17

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2006 v.2.01.19:

    13:15

    Резервное копирование: Backup4all v.3.1 Build 203:

    12:40

    LaunchBar 4.1 – обновленная поисковая утилита:

    12:39

    Настройщики: StartRight v.1.31:

    12:05

    EpoX MF570 SLI - Socket AM2-плата для энтузиастов:

    11:40

    Alcatel: новое семейство стекируемых коммутаторов OmniSwitch 6850:

    11:35

    Файловые обменники: BitComet v.0.66:

    11:30

    Диагностика: ASTRA v.5.20:

    10:55

    Диагностика: ASTRA32 v.1.40:

    10:20

    Бесплатный редактор графики от BeLight:

    10:13

    BenQ FP92W - 5 мс на широком дисплее:

    10:09

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech (Bluetooth Special):

    09:45

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    09:10

    Неофициальные драйверы для мобильной графики ATI – Catalyst v.6.4:

    08:35

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 апреля):

    08:00

    Buffalo анонсирует Blu-ray приводы: ATAPI BR-H2FB и USB BR-H2U2:

    01:00

    Компьютерный корпус ENlight EN-7473 для медиаПК и домашних кинотеатров:

    00:04

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