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    14 апреля 2006

    "Фотофорум- 2006", пресс-конференция Panasonic:

    22:37

    Фото дня: Blu-ray-рекордер BenQ BW1000:

    18:55

    В обновленном ConceptDraw 5.5.1 улучшен экспорт:

    17:51

    Windows XP не сделает Mac уязвимым для вирусов?:

    17:19

    Кулер Radeon X1900 XTX в сравнительном тестировании с альтернативными решениями:

    17:17

    Использование бета-версии Boot Camp может вызвать проблемы:

    16:44

    Sony Vaio RC300 - первый ПК с пишущим приводом Blu-ray (предварительный анонс):

    16:15

    UMPC с 3G, Wi-Fi и ... клавиатурой:

    15:51

    SPARKLE Calibre P790 - видеокарта для энтузиастов на GeForce 7900 GT :

    15:50

    Apple отложила выпуск нового iPod из-за замеченных недоработок?:

    15:22

    Microsoft: ISO-образ, содержащий обновления системы безопасности и критические обновления за апрель 2006 года:

    15:15

    Onkyo HDC-7: качественный звук в Viiv-ПК за 2к$:

    15:06

    VersaLogic Cheetah - одноплатный компьютер из породы кошачьих:

    15:00

    Microsoft: обновление системы безопасности для проигрывателя Windows Media 10 для Windows XP (KB911565):

    14:50

    Трехмерные принтеры Dimension серии 768 еще немного опускают планку цены:

    14:36

    Apple выпускает Aperture 1.1:

    14:28

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows и других продуктов корпорации (апрель 2006 года: обновления MS06-013 – MS06-017):

    14:25

    12-мониторная стена из 30" дисплеев Dell в действии, или 36 млн. пикселей за 30 тыс. долларов:

    14:24

    Microsoft: Windows Defender Beta 2 Build 1347:

    14:00

    Диагностика: System Analyser v.5.3m:

    13:35

    Cakewalk SONAR 5.2 поддерживает VST 2.4 - 64-битный стандарт VST-плагинов:

    13:15

    Moxa: новая серия встраиваемых компьютеров UC-7400:

    13:10

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.7:

    13:10

    Sun Ray 2 - "почти" компьютер с энергопотреблением в 4 Вт:

    13:03

    Corsair XMS2-8500 - очень быстрая память:

    13:02

    Wireless USB: Certified или нет?:

    13:02

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.32:

    12:45

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.1h (от 12 апреля):

    12:20

    RightMark: CPU RightMark Lite 2005 v.1.3:

    11:55

    GALAXY разогнала 7600GS до частот 6600GT:

    11:39

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.263:

    11:30

    Новый ленточный автозагрузчик Fujitsu FibreCAT TX24:

    11:25

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.51.1:

    11:05

    Кодеки: DivX v.6.2:

    10:40

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.9.1 Beta:

    10:15

    В круговерти выставки «Фотофорум-2006»:

    10:07

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.84.43:

    09:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG и Samsung:

    09:25

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.6.4:

    09:05

    Мультимедиа: ASUS Video Security v.3.5.1.2:

    08:45

    Logitech представляет стильные динамики iPod:

    08:39

    Диагностика: SmartDoctor v.4.83:

    08:30

    Интернет и сети: GameLiveShow v.1.30:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 апреля):

    08:00

    Наномашина обретает мотор и видимую область действия:

    07:03

    Kingmax: анонс 512-Мб карты флэш-памяти формата microSD:

    06:43

    IEEE о принятии нового стандарта Ethernet - 10GBaseT:

    06:21

    Toshiba создает одну из самых тонких ЖК-панелей в мире:

    05:58

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