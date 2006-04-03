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    3 апреля 2006

    Пульт ДУ для Front Row:

    23:50

    Alcatel и Lucent: брак по любви и по расчету:

    22:10

    Диски DVD-R подешевеют и заменят CD-R?:

    21:31

    Altec Lansing XT2 - портативные стереодинамики для ноутбуков:

    18:22

    Новые данные о серии HP iPAQ rw6800:

    17:56

    ASUSTeK: старый новый мультиформатный пишущий привод DRW-1608P3S:

    17:25

    Телефоны Apple: производитель не определен:

    16:21

    Прозрачный дисплей - еще один шаг из фантастики в реальность:

    15:28

    Первая четвёрка материнских плат в рамках NVIDIA Business Platform:

    15:27

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.5.0.114:

    14:25

    Утилиты: ReNamer v.3.00:

    14:00

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.2 Build 39:

    13:35

    BioPass - электронный паспорт в Сингапуре:

    13:17

    Мультимедиа: Reaper v.0.937:

    13:10

    Конденсаторные микрофоны для подкастинга: RØDE Podcaster с шиной USB и более продвинутый RØDE Procaster :

    12:55

    Игровая система Alienware Aurora ALX - претенциозно дорогая игрушка!:

    12:54

    Настройщики: Super Utilities v.6.26:

    12:45

    Cypress выпускает первые чипы QDRII+/DDRII+:

    12:23

    Настройщики: Magic Utilities 2006 v.4.30:

    12:20

    Набор AMD Geode LX EPIC RDK ускоряет разработку одноплатных компьютеров:

    12:17

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.2.1 (апдейт от 1 апреля):

    11:55

    Samsung Q1 UMPC доступен для заказа по неожиданной цене:

    11:49

    CD-R - ждём подорожания во втором квартале:

    11:48

    Антивирусы: TrojanHunter v.4.5 Build 920:

    11:30

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.6.8:

    11:05

    OmniDiskSweeper 1.5 поддерживает процессоры Intel:

    10:58

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.0.0.1 Build 0402 R1:

    10:40

    Планы Intel по выпуску серверных процессоров Bensley, Paxville, Montecito:

    10:39

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.2.8:

    10:15

    Диагностика: CPU-Z v.1.33:

    09:50

    Архиваторы: WinRAR v.3.60 Beta 1:

    09:25

    Настройщики: jv16 PowerTools 2006 Final:

    09:05

    Настройщики: StyleXP v.3.1.7:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 27 марта по 2 апреля 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 27 марта по 2 апреля 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 27 марта по 2 апреля 2006 года):

    08:00

    C-Lux 1: Leica для бедных, или элегантная версия Panasonic FX01 для избранных? :

    03:14

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