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    27 апреля 2006

    UMC сообщает о заказах на 90-нм чипы NVIDIA G7x:

    21:32

    Первые снимки материнской платы ABIT KN9 SLI:

    21:02

    NoteShare: создаем «записные книжки»:

    20:47

    Сегнетоэлектричество наноструктур + вода = память с удивительной плотностью хранения данных:

    20:41

    Новая бета-версия Parallels Workstation:

    20:21

    XFX выпустила необычный GeForce 7900 GTX, - версия XXX Edition:

    19:41

    Samsung: кроме памяти будем производить и процессоры для iPod:

    18:37

    MSI RX1800GTO-VT2D256E - ещё один видеоадаптер на ATI Radeon X1800 GTO:

    18:05

    Проблемные ЖК-мониторы Dell 2007WFP:

    17:31

    Будущее Aperture под вопросом?:

    17:04

    Продукты с интерфейсом CE-ATA появляются не только на бумаге:

    16:56

    Роботы: двуногий WL-16RIII Walkbot и "бегущий по волнам" Water Runner:

    16:55

    Наборы для подкастинга от Alesis с интерфейсами USB и FireWire:

    16:30

    Суперкомпьютеры вскоре станут очень компактными и отправятся в космос:

    16:02

    Apple обновляет retail-версию Mac OS X Tiger:

    16:00

    ATI Radeon X1900 GT - результаты первых тестов конкурента NVIDIA GeForce 7900 GT:

    14:40

    Новые блоки питания от OCZ - SLI Ready до 700 Вт!:

    14:37

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (16 неделя 2006 года):

    14:25

    Линейка Seagate Barracuda 7200.10 представлена официально - 20 моделей:

    14:11

    1C повышает мобильность решений системы «1С:Предприятие 8.0»:

    14:00

    Первые образцы RRAM и доступность её уже в 2008-м:

    13:53

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.392 Build 741:

    13:35

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.6.5:

    13:10

    HD DVD и Blu-ray - мира не будет:

    12:55

    Настройщики: RegRun Security Suite v.4.60 Beta 3:

    12:45

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.08.0:

    12:20

    Голография увеличит КПД солнечных батарей:

    12:00

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.4.7:

    11:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (26.4.2006):

    11:30

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.2 Build 264:

    11:05

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.2.1 Build 2098:

    10:40

    Появилось обновление FileMaker 8.0v3:

    10:39

    Медиаплееры: Windows Media Lite v.2.20:

    10:15

    Майский номер бумажного журнала iXBT.com ушёл в печать!:

    10:06

    Tavor - 65-нм процессор Intel для мобильных телефонов:

    10:04

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    09:50

    NVIDIA GeForce 7950GX2 - сроки выхода, характеристики, фото, цены :

    09:33

    Microsoft: обновления для Windows (KB900485 и KB908531):

    09:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.1h (от 26 апреля):

    09:05

    Apple обновляет Pages и Keynote:

    08:56

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.7.5.299:

    08:45

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.299:

    08:30

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 апреля):

    08:00

    Литография повышает свои стандарты:

    01:08

    Фотокамера с Wi-Fi Kodak EasyShare-one прибавила мегапикселей:

    00:57

    MSI представляет свои системные платы для AMD Socket AM2:

    00:06

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