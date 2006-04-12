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    12 апреля 2006

    ATI не торопится переходить на 80-нм техпроцесс:

    18:20

    Roxio Popcorn 2 конвертирует видео для iPod:

    16:43

    Что под "капотом" у ASUS Lamborghini VX1?:

    16:25

    Распроданы все Dell XPS 600 Renegade стоимостью в 10 тысяч долларов:

    15:26

    IDF: новые сведения о Conroe, Woodcrest, Merom, Kentsfield и Clovertown:

    15:10

    Комплекты Waves Gold, Platinum и Diamond расширены плагинами IR-L Convolution Reverb, L3 Ultramaximizer / Multimaximizer:

    14:37

    AMD Opteron x56 - быстрый, одноядерный и ... последний?:

    13:45

    Антивирусы: Symantec Adware.NDotNet Removal Tool v.1.0.3:

    13:30

    Настройщики: WinXP Manager v.4.96.3:

    13:00

    Турнир «боевых» роботов на орбите Земли состоится в 2010 году:

    12:40

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.98 Build 2980:

    12:30

    Почему мы пока не увидим пишущие приводы Blu-ray:

    12:20

    Печатаемые элементы питания Power Paper: для активных RFID-систем и не только:

    12:06

    Графика: FuturixImager v.5.7:

    12:00

    Причина «фризов» и зависаний GeForce 7900 GTX:

    11:56

    Intel прекращает выпуск материнских плат на сторонних чипсетах:

    11:54

    Lite-On метит на первое место по производству оптических приводов:

    11:50

    «Двустволка» Concurrent Technologies: два канала Ultra320 SCSI на одной PMC-плате:

    11:32

    Резервное копирование: Acronis True Image v.9.1 Build 3567:

    11:30

    Утилиты: SearchInform v.2.1.06:

    11:00

    Насколько маленьким может быть коаксиальный разъем?:

    10:41

    TereScope 100 - беспроводная инфракрасная передача данных Fast Ethernet на расстояния до 900 м:

    10:31

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    10:30

    Первые бюджетные процессоры Intel на ядре Yonah поступают в продажу:

    10:18

    Касперский: антивирус для мобильных входит в финал разработки:

    10:00

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях - криминализация вредоносного ПО:

    09:30

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.5.9.0:

    09:00

    Диагностика: NextSensor v.2.0.0.0 Build 0410 Final:

    08:30

    Kingston продолжает эксплуатировать парадигму U3:

    08:24

    Apple выпускает Remote Desktop 3:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 апреля):

    08:00

    Микропроцессоры AMD помогли Sun заткнуть конкурентов за пояс:

    07:56

    NEC тоже выбирает ZigBee, делая ставку на платформу Freescale:

    07:35

    Iomega REV Loader 280: доступ к 8 сменным дискам общим объемом 560 Гб:

    07:17

    USB NIVO: подключаем мониторы по USB:

    06:38

    AMD: обновлённый план выпуска процессоров для настольных ПК на 2006-07 гг.:

    06:30

    Sun обновляет свои серверы 3-ГГц процессорами Opteron:

    06:27

    22-нм Nantero NRAM грозит заменить всю остальную память:

    06:03

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