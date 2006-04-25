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    25 апреля 2006

    BenQ DC-E310 и DC-C510: почти «телефонные» фотокамеры:

    23:05

    Mushkin начинает выпуск блоков питания для энтузиастов:

    18:10

    С пакетом Final Cut Studio работают полмиллиона пользователей :

    17:26

    В Кембридже разработана система охлаждения, использующая магнитное поле:

    17:23

    Mamiya покидает фотобизнес:

    17:01

    Бездисковый сетевой контроллер Hitachi TagmaStore Network Storage Controller NSC55:

    16:25

    Toshiba Dynabook TX/870LSFIFA - эксклюзивный "футбольный" ноутбук:

    15:35

    Новые профессиональные видеокарты ATI FireGL :

    15:20

    Утверждены спецификации HyperTransport 3.0 - 41,6 Гб/с:

    15:18

    NVIDIA Quadro FX 4500 X2 - теперь официально:

    14:45

    Сигнализация для MacBook Pro:

    13:59

    Compro: DVB-S-тюнер VideoMate S350:

    13:50

    TDK представляет первые диски Blu-ray с возможностью печати на них:

    13:17

    vPro - новая бизнес-платформа Intel:

    13:14

    Мультимедиа: MP3tag v.2.35n Beta:

    13:05

    Контроллеры SATA от FirmTek :

    12:42

    OCZ: новые карты памяти SD скоростью 60x и 133x:

    12:35

    AMD будет работать над улучшением взаимодействия своих процессоров и Linux:

    12:14

    ABIT AW8D - флагманская плата на Intel 975X:

    12:10

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.1 Final:

    11:45

    Новый глаз – на солнечной батарее!:

    11:37

    Pirelli Discus DualPhone DP L10: VoIP+GSM телефон от «шинной компании»:

    11:25

    CD/DVD: AnyDVD v.5.9.5.7:

    10:15

    Apple Shake получает поддержку процессоров Intel:

    09:43

    TransPort T3200: ноутбук с возможностью замены жесткого диска «на лету»:

    09:10

    CD/DVD: CloneDVD 2 v.2.8.9.5:

    09:00

    Apple выпускает обновление GarageBand:

    08:36

    Кодеки: DivX v.6.2.2:

    08:00

    IEEE 802.11n: новые продукты и первые разочарования:

    06:42

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