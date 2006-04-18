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    18 апреля 2006

    iVCD 3.0 – утилита для создания видеодисков:

    22:32

    Pangea предлагает школам бесплатные игры:

    19:55

    Как добавить в компьютер еще 4 слота PCI?:

    19:14

    Speakables оснащает Skype голосовым управлением:

    18:37

    Plextor PlexWriter Premium 2 - CD-RW привод, предназначенный для качественной записи CD-Audio:

    18:30

    Настройщики: FirePanel XP v.2.2:

    16:55

    Toshiba обновляет серию DynaBook SS MX двумя моделями на Core Duo/Solo:

    16:32

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (17.4.2006):

    16:30

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.7.6:

    16:05

    Kingston ускоряет свою линейку HyperX:

    15:56

    Realtek представляет новые звуковые кодеки, готовые к Vista:

    15:50

    Mitsubishi Electric представляет 4 новых монитора:

    15:48

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.7.6:

    15:40

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.2.6:

    15:15

    M-Audio Sputnik — высококлассный ламповый конденсаторный микрофон:

    14:56

    Графика: ForceVision v.3.32.2:

    14:50

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.5 Beta 4:

    14:25

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.2.0 Build 2090:

    14:00

    У ATI все меньше шансов на 80-нм техпроцесс в этом году:

    13:53

    Диагностика: System Spec v.2.01:

    13:35

    MultiSwitch - сеть по интерфейсу USB:

    13:33

    AOpen: видеокарты для "экстремалов" на основе GeForce 7600 GT и 7900 GT:

    13:25

    Менеджеры закачек: InstantGet v.2.01:

    13:10

    EMC CLARiiON DL210: SAN на 24 Тбайт с функцией «шреддера»:

    12:59

    Настройщики: PowerStrip v.3.64.555 Beta:

    12:45

    Настройщики: StyleXP v.3.1.8:

    12:20

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.94.4350:

    11:55

    NVIDIA резко реагирует на неофициальный SLI-патч:

    11:49

    В продаже первый Origami-компьютер:

    11:46

    MRV представила 4-гигабитные транспондеры для платформы LambdaDriver:

    11:35

    Утилиты: DeviceLock v.6.0 Beta 3:

    11:30

    Интернет и сети: Modem Spy v.3.4.1:

    11:05

    Intel: кто виноват и что делать?:

    11:01

    Equinox 6 – звездное небо на экране Intel Mac:

    11:00

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.8.0/v.2.6.9:

    10:40

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.58:

    10:15

    Картовод Digital Foci 12-в-1: пользователям карт xD-Picture снова не везет:

    10:01

    Мультимедиа: Reaper v.0.943:

    09:50

    Графика: GIMP v.2.2.11:

    09:25

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.86.24132:

    09:05

    MOTU выпускает Digital Performer 5:

    09:05

    Утилиты: Stick v.2.4 Beta 11:

    08:45

    Тестовые приложения: WebServer Stress Tool v.7.1.1.227/228:

    08:30

    Кодеки: DivX v.6.2.1:

    08:15

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    08:00

    OCZ Technology: анонс высоконадежных модулей памяти Premium DDR PC-3200 Titanium XTC:

    07:11

    У Digi готов первый в отрасли беспроводной маршрутизатор 3G «коммерческого уровня»:

    07:00

    Аппаратное ускорение работы с VoIP - вариант Intel, ждем анонса:

    06:43

    Seagate: новая Cheetah 15K.5 - с перпендикулярной записью:

    06:39

    Intel Conroe: до 40% настольных ПК уже в начале 2007 года? :

    06:38

    Panasonic: элементы питания АА как энергообеспечение самолета... :

    06:34

    Intel Celeron D: обновленный роадмап:

    06:19

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