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    4 апреля 2006

    Средства виртуализации для Mactel:

    23:47

    Одноплатный компьютер Diamond Systems Poseidon:

    22:10

    Hitachi: пополнение в линейке жёстких дисков Deskstar:

    21:20

    Das Keyboard 2 – клавиатура для «профи»:

    20:15

    msystems представляет CompactFlash для промышленных применений:

    19:32

    Суперкомпьютер Hector для Великобритании: на строительство выделено 90 млн. долл.:

    18:32

    Intel выпустила первый 65-нм чип NOR флэш-памяти:

    17:15

    AMD демонстрирует технологию AMD-v на Opteron Socket 1207:

    17:03

    ATI Theater Pro 650 и чипсет RS600 готовы:

    17:01

    Intel переводит процессоры с ядром Yonah на новый степпинг:

    16:50

    "Кибернетический" глаз, не использующий оптических нервов:

    16:05

    Dim3 позволит создать свои игры любому желающему:

    15:29

    Kingston, выпуская свою FB-DIMM, готовится к выходу Bensley:

    14:02

    Активные мониторы/сабвуферы Genelec 8200/7200 DSP со встроенным DSP, автокалибрацией и централизованным управлением:

    13:44

    MRV: модули SFP для передачи цифрового видеосигнала DVB-ASI по коаксиальному кабелю:

    13:40

    Новое "южнокорейское чудо" - робот в каждой семье к 2015 году:

    13:20

    WiMAX наступает: 3G, берегись!:

    12:13

    Цены и сроки доступности процессоров AMD Socket AM2, системные платы для них:

    09:55

    70-нм техпроцесс для NAND запущен. Ждём скачка производительности:

    09:52

    iTunes Catalog 2: музыкальную библиотеку – в Интернет:

    09:16

    Новые детали о Conroe XE, Kentsfield и Merom из планов Intel:

    07:36

    Демпинг поможет Intel сохранить присутствие на рынке?:

    05:56

    SmartDisk отметит 1 мая выпуском сетевого накопителя:

    05:22

    UFO DC 5325 и DC 5327: выбирай цвет, остальное сделает фотокамера:

    03:33

    Apple выпустила Mac OS X 10.4.6:

    02:33

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