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    26 апреля 2006

    Motorola представляет модификацию своего знаменитого решения MOTOwi4 Canopy для кабельных сетей:

    23:30

    Утилита PopChar X 3.0 оптимизирована для Intel:

    22:27

    RFID-браслеты Сasio: путь к персонификации клиентов и другие применения радиочастотной идентификации:

    21:57

    Наночастицы выявят заболевание на ранней стадии?:

    20:17

    Наушники Logitech Noise Cancelling и ничего лишнего:

    18:53

    Brain Port: интерфейс к мозгу посредством языка:

    18:02

    Бой продолжается: 10-мегапиксельная фотокамера Casio Exilim Zoom EX-Z1000:

    17:41

    Sigma Designs: новый чипсет для медиаконсолей и приставок:

    16:38

    PQI Card Drive U510 - флэш-накопитель толщиной 3 мм:

    16:15

    Behringer C-3 — недорогой студийный конденсаторный микрофон с двойной мембраной:

    15:52

    Intel: инвестиции и поддержка технологии Z-Wave:

    15:40

    FPGA Achronix взяли 2-ГГц планку… почти:

    15:38

    Samsung SyncMaster 745MS - самый тонкий ЭЛТ-монитор :

    15:21

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.43.09:

    15:15

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.87.24344:

    14:50

    Kodak выпустила самую компактную фотокамеру с 10-кратным оптическим зумом:

    14:40

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.59:

    14:25

    Seagate Momentus FDE - подробности о самом защищённом жёстком диске:

    14:10

    MRV выпускает эрбиевые оптические усилители для платформы FiberDriver:

    14:04

    Файловые обменники: BitComet v.0.65:

    14:00

    Графика: ForceVision v.3.32.3:

    13:35

    Мультимедиа: Reaper v.0.948:

    13:10

    Maxell создала топливный элемент с энергоплотностью в 5 раз выше метанолового:

    13:00

    Первым DirectX 10-акселератор выпустит Intel:

    12:47

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2006 v.1.1.2/v.1.1.4:

    12:45

    Утилиты: ReNamer v.3.20:

    12:20

    MatriXX - самый большой 3D-дисплей в мире:

    12:16

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.2.1 Build 2097 Beta:

    11:55

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.2.5:

    11:30

    GSM7328S и GSM7352S: новые гигабитные коммутаторы NETGEAR:

    11:29

    NAB 2006: голографические устройства хранения наступают:

    11:05

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.72 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.53:

    11:05

    Настройщики: Super Utilities v.6.29:

    10:40

    Запись: DropToCD (DataCD/DVD) v.3.26:

    10:15

    Новые ноутбуки Panasonic: время автономной работы до 15 часов!:

    09:59

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.22:

    09:50

    Диагностика: BGEye v.2.18:

    09:25

    Запись: Nero Burning Rom v.7.2.0.3:

    09:05

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:45

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Post-Beta 1 Build 8372:

    08:30

    Тестовые приложения: WebServer Stress Tool v.7.1.1.229/230:

    08:15

    Microsoft: Internet Explorer 7.0 Public Beta 2:

    08:00

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