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    1 апреля 2006

    Системная плата COMMELL LV-677 форм-фактора Mini-ITXexpress:

    19:52

    «Громкоговорящий» iPod?:

    19:29

    Sonnet EnCore/Solo - Intel-апгрейд для QuickSilver:

    18:56

    Вот-вот начнутся поставки микропроцессора Rabbit 4000:

    15:03

    Catalyst Semiconductor CAT3626: «погонщик» шести светодиодов:

    14:38

    Эльбрус 6К: плод удвоенной энергии:

    14:01

    Три новых модели в линейке NVIDIA Quadro FX:

    13:54

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.57 Build 601:

    13:35

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.4.1:

    13:10

    Шариковые мыши возвращаются в новом качестве:

    13:10

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.5.0.1.7:

    12:45

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.10:

    12:20

    Контрактные цены на DDR2 по данным InSpectrum:

    12:12

    ОЭВМ – из старого калькулятора:

    11:59

    Утилиты: Startup List v.2.01:

    11:55

    У LSI Logic готов SAS-коммутатор:

    11:50

    Графика: FastStone MaxView v.1.6:

    11:30

    Квартальный доход ATI - 672 миллиона долларов:

    11:13

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.2.4:

    11:05

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.0.47:

    10:40

    Настройщики: NiBiTor v.2.8a:

    10:15

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.0.0.1 Build 0330 R1:

    09:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Potolook Outlook Plugin v.3.7:

    09:05

    НУРH5N1: прорыв в медицине :

    08:58

    Обновленное ПО для модемов Sprinter@ADSL:

    08:45

    PandaLabs обнаружила и обезвредила очередную бот-сеть:

    08:30

    Файловые менеджеры: FAR v.1.70:

    08:15

    Резервное копирование: Acronis True Image v.9.1:

    08:00

    Чемоданы бывают разные.. :

    06:30

    Socket-754 оказался более живуч!:

    06:12

    ATI перемещает штаб-квартиру в Москву:

    02:06

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