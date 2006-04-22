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    22 апреля 2006

    По следам NAB 2006: платы PNY для HDTV-трансляций и обработки видео:

    18:26

    Безопасность: Lan2net NAT Firewall v.1.6:

    17:20

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (15 неделя):

    16:55

    Большое тестирование Office под Rosetta:

    16:38

    Чистильщики: FreeSpacer v.1.61:

    16:30

    Утилиты: AMUST 1-Login v.1.0:

    16:05

    Программы для оптово-розничных торговых организаций «Электронный заказ 2.0»:

    15:40

    Безопасность: Ideco Internet Control Server v.2.5.1:

    15:15

    Бюллетень Panda Software “Oxygen3” преодолел рубеж в 2,500 выпусков:

    14:50

    Page Promoter Bar: диагностика ресурса в реальном времени:

    14:25

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 110 Beta:

    14:00

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.3.51:

    13:35

    Вышел Acronis Disk Director Suite v.10.0 Build 2117:

    13:10

    Безопасность: SpyRemover v.2.54:

    12:45

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (19/04/06):

    12:20

    Настройщики: RegRun Security Suite v.4.60 Beta 2:

    11:55

    Мультимедиа: YamiPod v.0.98:

    11:30

    Диагностика: SensorsView v.2.1:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.5.0.2:

    10:40

    Неофициальный Windows XP SP3 Preview Pack 6:

    10:15

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7.13 Final:

    09:50

    Архиваторы: PowerArchiver 2006 v.9.61.01 Final:

    09:25

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.37:

    09:05

    Новая версия драйверов для видеокарт ASUS (чипсеты ATI):

    08:45

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.33:

    08:30

    Диагностика: SmartDoctor v.4.84:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 апреля):

    08:00

    Matrox RT.X2 - решение для редактирования видео в режиме реального времени:

    02:47

    Evergreen: клавиатура и мышь из бамбука:

    02:09

    Hitachi Maxell: терабайт на гибких оптических носителях в едином картридже:

    00:21

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