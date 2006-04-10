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    10 апреля 2006

    McAfee предупреждает об угрозе Windows-компьютерам со стороны пользователей Mac:

    23:55

    Lite-On IT, вытесняя BenQ, остается одна в ODD-бизнесе?:

    20:04

    Pentax продолжает снижать цены. Теперь на объективы.:

    19:36

    RME Fireface 400 - звуковой FireWire интерфейс в полурековом исполнении:

    19:13

    TDK - поставки и продажи носителей BD-R начались:

    18:57

    Kontron microETXexpress-PM - первый одноплатный компьютер форм-фактора microETXexpress:

    18:05

    AMD обновляет прайс-лист:

    17:01

    Учёные приручают вирусы для создания сверхтонких аккумуляторов:

    15:37

    FT - гуманоид с женскими чертами:

    14:37

    VMware планирует выпуск виртуальной машины для Mac OS X:

    14:17

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (8.4.2006):

    13:00

    Acer Aspire 9800 - второй ноутбук с приводом HD DVD:

    12:40

    Настройщики: Super Utilities v.6.28:

    12:30

    ClickScroll 2 позволяет прокручивать содержимое окна движениями мыши:

    12:08

    Независимые тесты Athlon 64 X2 4600+ Socket AM2 и Intel Conroe E6600:

    12:06

    Fujitsu: НЖМД достигнут плотности 1 Тбит/кв. дюйм благодаря... смазке:

    12:04

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.2.204:

    12:00

    SiS, NVIDIA и ATI сделают 800 МГц массовой частотой:

    11:47

    Резервное копирование: Backup Watcher for MySQL v.1.9.2:

    11:30

    Мониторинг серверов: IPMonitor v.5.8 Build 406:

    11:00

    Файловые обменники: µTorrent v.1.5 Build 439 Final:

    10:30

    65-нм AMD Athlon 64. Вид "изнутри":

    10:19

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.2.0.0.0 Build 0408 Final:

    10:00

    Artis Simple List 1.4 – планировщик задач с поддержкой процессоров Intel:

    09:54

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 апреля):

    09:30

    Все Firmware прошедшей недели (с 3 по 9 апреля 2006 года):

    09:00

    Все драйверы прошедшей недели (с 3 по 9 апреля 2006 года):

    08:30

    Parallels начинает тестирование виртуальной машины для Mac OS X:

    08:04

    Все BIOS прошедшей недели (с 3 по 9 апреля 2006 года):

    08:00

    BeSang и Albany Nanotech придают памяти объем:

    07:30

    Одноплатный компьютер MEN Micro F14:

    07:00

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