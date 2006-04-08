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    8 апреля 2006

    MacBook будет выпущен в мае?:

    18:07

    Cognitive Technologies: продукт для потоковой обработки форм документов - Cognitive Forms Network:

    17:45

    MAPILab: Share’n’Sync - организация совместной работы на базе Microsoft Outlook:

    17:20

    TsiLang Components Suite поможет разработчикам в локализации программ :

    16:55

    Panda Software: топовая десятка вирусов марта:

    16:30

    Безопасность: AGAVA AntiSpy v.1.0.61:

    16:05

    Ноутбуки с поддержкой 5.1 Dolby Digital: ASUS W2J и A7J:

    16:01

    Microsoft раздумывает о будущем Virtual PC:

    15:55

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.00.154:

    15:40

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.92 Beta:

    15:15

    Тестовые приложения: IBM - Hitachi Feature Tool v.2.01:

    14:50

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.25.4.3:

    14:25

    Человеко-машинный интерфейс-2 или никогда больше не листаем страницы книги благодаря RFID:

    14:24

    Настройщики: jv16 PowerTools 2006 v.1.5.2.335:

    14:00

    Мультимедиа: Reaper v.0.940:

    13:35

    Антивирусы: Anti...worm v.1.009.0150:

    13:10

    Менеджеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.0.67:

    12:45

    Утилиты: ActivIcons v.3.34:

    12:20

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.43.05:

    11:55

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.3.5:

    11:30

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    11:05

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Build 8359:

    10:40

    Будущее начинается сегодня или как объединить оптическую и электронную литографию:

    10:34

    Microsoft: DirectX – апрельский релиз:

    10:15

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.0.0.2 Build 0406 R2:

    09:50

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    09:25

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    09:05

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.26 для видеокарт NVIDIA:

    08:45

    Утилиты: Broadcom Advanced Control Suite 2 v.8.2.63:

    08:30

    Неофициальные бета-драйверы для графики ATI – Catalyst v.6.4:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 апреля):

    08:00

    Kanguru Flash Drive Max: "дешёвый" 64 Гб флэш-накопитель:

    07:15

    Tecra M5: ноутбук для тех, кто дорожит информацией:

    01:26

    Превращаем алмаз в бриллиант. Включение конвейеров на HIS X1800GTO IceQ 3:

    00:55

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