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    20 апреля 2006

    Кто заплатит за сосуществование HD DVD и Blu-ray?:

    18:08

    EFI заменит BIOS уже в платформе Santa Rosa:

    17:43

    Symantec сообщает об уязвимости в LiveUpdate:

    17:33

    SSL Duende: звучание легендарных консолей Solid State Logic приходит на Mac и PC:

    17:31

    UMC начинает поставки памяти типа SONOS:

    17:31

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.8.1/v.2.6.9:

    16:55

    Новые NAS Iomega StorCenter: 1 Тбайт и 500 Гбайт, с проводами и без:

    16:42

    Архиваторы: WinRAR v.3.60 Beta 2:

    16:30

    Gateway E-100M - сверхкомпактный ноутбук на едва анонсированном процессоре:

    16:07

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.5.3 Build 18:

    16:05

    Сети WLAN 802.11s появятся до выхода самой спецификации:

    16:04

    Ноутбук Dell XPS M1710 в тестах против современных настольных ПК:

    16:01

    Резервное копирование: Cobian Backup v.7.6.0.351:

    15:40

    Настройщики: WinXP Manager v.4.97:

    15:15

    Графика: FuturixImager v.5.7.1:

    14:50

    NVIDIA G71 под угрозой из-за трудностей с 90-нм процессом?:

    14:44

    Apple «замедлила» видеоподсистему MacBook Pro? :

    14:42

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.2.3 (от 17 апреля):

    14:25

    Венчурные капиталисты поверили в «электросмачиваемые» дисплеи:

    14:16

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.43.08:

    14:00

    Интернет и сети: Incredisoft Access Remote PC v.4.9:

    13:35

    «Мышеклава» или «клавомышь» Phantom появится на рынках не позднее октября:

    13:13

    Настройщики: MagicTweak v.3.30:

    13:10

    Общение в сети: Skype v.2.0.0.103:

    12:45

    Navman Jupiter 30: встраиваемый GPS-модуль для «городских» устройств:

    12:20

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Build 8371 RC:

    12:20

    Acrosser Technology AR-B1831: одноплатный компьютер форм-фактора EPIC:

    12:00

    Общение в сети: Windows Live Messenger 8.0.0683.00 Beta:

    11:55

    Диагностика: CPU-Z v.1.33.1:

    11:30

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.298:

    11:05

    Процессоры ViXS XCode: видео высокой четкости – в массы!:

    10:55

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.7.4.298:

    10:40

    ZigBee набирает силу:

    10:34

    Intel официально: процессоры архитектуры Core выйдут раньше, чем планировалось :

    10:28

    17-дюймовый MacBook Pro появится уже через неделю?:

    10:25

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition Build 563 Beta:

    10:15

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.1 Build 1003:

    09:50

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:25

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:05

    TIPA Awards 2006: наград хватило всем:

    08:56

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    08:45

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.26 для Quadro:

    08:30

    Новая версия BIOS для видеокарт Leadtek на базе NVIDIA GeForce 4 MX 4000:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 апреля):

    08:00

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