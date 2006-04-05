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    5 апреля 2006

    Углеродные нанотрубки изменят флэш-память?:

    20:39

    USB 2.0 аудио интерфейс E-MU 0404 с рекордными характеристиками:

    19:23

    Исследователи защитили сверхпроводимость от магнитных полей:

    19:13

    Boot Camp: Apple запускает Windows на Mac:

    17:51

    Picture Rescue: спасаем удаленные фото:

    17:44

    Требования Vista Logo и первый компьютер, официально совместимый с новой ОС:

    17:43

    Inform 1.0 – простой редактор векторной графики:

    17:20

    BCM2152: одночиповый процессор HSDPA, WCDMA, EDGE, GPRS и GSM:

    17:09

    Cisco объявляет новые системы для продуктов семейства MDS 9000 :

    16:34

    Apple без огласки выпускает новые ревизии MacBook Pro:

    16:33

    VIA CX700 - новый чипсет в одной микросхеме:

    15:43

    Сети ZigBee идут в промышленную автоматику:

    15:11

    «Самонаводящиеся» очки избавят от проблем:

    14:57

    Fujitsu показывает своё видение ПК будущего:

    14:50

    Неофициальный анонс планшетного ПК Lenovo ThinkPad X60 Tablet PC:

    14:45

    1025 ядер в одном процессоре IBM Kilocore1025:

    14:42

    Mac OS X 10.4.6 исправляет ошибки, замеченные ранее:

    14:14

    Новый человеко-машинный интерфейс Axiomtek GOT-1640T:

    14:00

    Fujitsu MB91470: 32-разрядные RISC-микроконтроллеры для бытовой электроники:

    13:54

    Настройщики: ATI Radeon BIOS Tuner (RaBiT) v.2.0:

    13:10

    AMD планирует удвоить выпуск процессоров и осваивает 65-нм техпроцесс:

    12:48

    Резервное копирование: WinBackup v.2.1.2:

    12:45

    Апрельский номер журнала iXBT.com уже в продаже!:

    12:40

    Ritek выпускает DVD с повышенной в 100 раз устойчивостью к царапинам:

    12:40

    AMD K8L - первая половина 2007, 65 нм, но всего два ядра:

    12:33

    Intel значительно уменьшает энергопотребление процессоров Pentium D и Pentium 4, переводя их на степпинг C1:

    12:30

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.84.22.v2 для видеокарт NVIDIA:

    12:20

    Новые продукты Transcend: IDE флэш-диски и низкопрофильная память DDR2-533:

    12:00

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.295:

    11:55

    PC-Mac-Net FileShare v6.0 – кросс-платформенный обмен файлами:

    11:50

    В ожидании региональных IDF: ждем деталей ONFI:

    11:37

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.7.2.295:

    11:30

    Запись: VSO Inspector v.1.1.2.55:

    11:05

    RightMark: Memory Analyzer v.3.6.5:

    10:40

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.58:

    10:15

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.91 Beta:

    09:50

    Интернет и сети: SecureCRT v.5.1:

    09:25

    Неофициальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    09:05

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce4 430/410 Series:

    08:45

    iBook с процессором Intel появится в июле?:

    08:42

    Утилиты: AsusUpdate v.7.05.01:

    08:30

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.01.10:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 апреля):

    08:00

    Солнечные батареи Honda Motor:

    06:15

    32-разрядный RISC-микроконтроллер Toshiba TMP19A64F20AXBG оснащен 2 Мб флэш-памяти:

    06:00

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