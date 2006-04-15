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    15 апреля 2006

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.5.1.1.0:

    18:35

    Обновление драйверов для ЭЛТ/ЖК-мониторов Viewsonic:

    18:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamAware v.4.3:

    17:45

    Настройщики: PowerStrip v.3.64.554 Beta:

    17:20

    Утилиты: Remove about:blank Buddy v.4.85:

    16:55

    Резервное копирование: Handy Backup Lite v.2.1.1:

    16:30

    Резервное копирование: SmartSync Pro v.2.11:

    16:05

    Архиваторы: ExtractNow v.4.14:

    15:40

    Утилиты: Stick v.2.4 Beta 10:

    15:15

    Мультимедиа: Reaper v.0.942:

    14:50

    CD/DVD: AnyDVD v.5.9.5.6:

    14:25

    Настройщики: StartRight v.1.30:

    14:00

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.43.07:

    13:35

    Файловые обменники: BitComet v.0.64:

    13:10

    Утилиты: BySoft FreeRAM v.4.0.4.467:

    12:45

    Утилиты: RegEditX v.2.0 Beta:

    12:20

    Надстройки: Desktop Sidebar v.1.05 Build 112 Beta:

    11:55

    Безопасность: Ashampoo AntiSpyWare v.1.20:

    11:30

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.2.51.26:

    11:05

    Настройщики: XPlite/2000lite Professional v.1.8:

    10:40

    Firefox становится универсальным:

    10:29

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.61:

    10:15

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.2.3:

    09:50

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.2 Build 51:

    09:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (12.4.2006):

    09:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5.0.2:

    08:45

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.5.877 RC:

    08:30

    Quake 4 работает на Intel и PowerPC:

    08:25

    Microsoft: Windows Desktop Search v.2.6.5 (KB911993):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 апреля):

    08:00

    GlacialTech Igloo 7210 M - кулер для мобильных процессоров AMD:

    06:50

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