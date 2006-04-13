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    13 апреля 2006

    XIMETA NetDisk – до полутерабайта совместно используемой памяти:

    21:52

    Серия новинок PLX: ключи и мосты для PCI Express:

    21:16

    Atmel и CEA-Leti хотят перевести флэш-память на нанокристаллы:

    20:30

    Nady TRM-6 ламповый ленточный микрофон:

    20:24

    Dimension делает трехмерные принтеры большого формата доступнее:

    20:03

    TRITTON обновляет адаптер USB-SVGA:

    19:46

    EazyDraw 2.0 – теперь с поддержкой Intel:

    18:09

    Компонент WMV-9 для Intel Mac:

    17:54

    OCZ Mini-Kart - до 2 Гб в накопителе толщиной 3 мм:

    17:17

    Aspyr добавляет к The Sims 2 поддержку Intel:

    17:04

    Casio SPEEDIA N3500: компактный и скоростной принтер формата А3:

    16:27

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (11/04/06):

    16:00

    Материнская плата EPoX EP-9U1697 GLI - недорогая альтернатива SLI-платам:

    15:34

    Thermaltake Matrix VX VD3000 - привлекательный и функциональный корпус:

    15:33

    EarthDesk 3.2 – карта Земли на рабочем столе:

    15:03

    Настройщики: FireTune v.1.11:

    15:00

    FIFA 2006: роботы на страже безопасности:

    14:45

    4-Гб модули памяти ArctiCore: 72 чипа на гибкой основе и алюминиевый сердечник:

    14:38

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.00.174:

    14:00

    Новые ноутбуки Apple будут «цветными»?:

    13:40

    Новый сенсорный монитор 3M MicroTouch CT150:

    13:20

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.6.1:

    13:00

    AOpen готовит MoDT-решения к показу на ICC 2006:

    12:45

    Asustek уже производит MacBook?:

    12:28

    Intel готовит почву для Clovertown, работая с разработчиками ПО:

    12:15

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.5.05:

    12:00

    Новая технология упаковки чипов Samsung в ИС: еще меньше, еще тоньше:

    11:59

    Ресиверы HDMI переходят на 90-нм техпроцесс:

    11:47

    Sun UltraSparc T2 - процессоры, выполняющие 64 потока инструкций одновременно:

    11:43

    Графика: ForceVision v.3.32.1:

    11:00

    Диагностика: System Spec v.2.00:

    10:00

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.86.23985:

    09:00

    Аппаратная защита ПО Aladdin HASP поддерживает Intel Mac:

    08:17

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.2.0.1382:

    08:00

    Sharp Mebius PC-AE50M: полку медиаПК прибыло? Или одним производителем меньше...:

    06:58

    Нанотехнология преображает антенны:

    06:36

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