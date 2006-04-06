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    6 апреля 2006

    Toshiba TX4961XBG-240: RISC-процессор и графический контроллер в одном корпусе:

    22:57

    В Imation придумали новый корпус для флэш-накопителей:

    22:44

    msystems mDOC H3 – лучшая флэш-память для платформы Intel Monahans?:

    22:29

    AMD готовится к рывку вперед в гонке за лидерство и делает инвестиции в размере 5,8 млрд. долларов:

    19:31

    NVIDIA выпускает на рынок двойной ТВ-тюнер DualTV:

    18:55

    RangeMax Gigabit Edition - беспроводное оборудование следующего поколения от Netgear:

    18:10

    Apple Remote Desktop 3.0 готов к выпуску?:

    17:52

    Panda Software: недельный отчет вирусной активности (13 неделя 2006 года):

    17:45

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.1.0:

    17:20

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.57:

    16:55

    Windows XP на iMac. Первые впечатления:

    16:35

    Новости AMD Turion: модели, ревизии, технология 100MHz Granularity:

    16:30

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.0.50:

    16:30

    Intel возобновляет производство 865, но VIA и SiS не паникуют:

    16:19

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.5.0.1.8:

    16:05

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.1.6 Build 2085 Beta:

    15:40

    AOpen выпускает на европейский рынок MoDT i945GTm-VHL - Viiv-плату для домашних медиацентров:

    15:32

    Microsoft раздумывает над поддержкой XP на Mac:

    15:15

    Мультимедиа: Reaper v.0.938:

    15:15

    Internet Renaissance - компактный Интернет-робот для всей семьи:

    15:10

    AOpen уходит с рынка ноутбуков и представляет новую barebone-систему:

    15:00

    Philips выпускает Power Management Unit для мультимедийных устройств:

    14:59

    Ультратонкая фотокамера Sony Cyber-shot DSC-T30: стиль превыше всего:

    14:56

    OCZ PC2-5400 Platinum XTC - память с экстремально низкими таймингами:

    14:51

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.11:

    14:50

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.2.0.6:

    14:25

    Толковый словарь для iPod:

    14:23

    Диагностика: BGEye v.2.09:

    14:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (2.4.2006):

    13:35

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.85.23985:

    13:10

    USRobotics USR5453 - точка доступа 802.11b/g бизнес-класса :

    13:00

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.43.04:

    12:45

    Антенна Laird NanoAnt оправдывает свое название:

    12:38

    TPS63000: преобразователь тока продлевает время автономной работы почти на треть:

    12:22

    Новый корпус CoolerMaster Centurion 534:

    12:20

    Диагностика: EF Process Manager v.3.50:

    12:20

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.2.4:

    11:55

    Настройщики: TweakRAM v.5.5.4.4:

    11:30

    Hitachi: новые диски в линейке CinemaStar объёмом 500 Гб и 160 Гб, анонс дисков форм-фактора 1,3" (обновлено):

    11:30

    STLC4420 и STLC4550: компактные и экономичные WLAN-модули от ST:

    11:19

    Microsoft переводит своих мышей на «высокую четкость»:

    11:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.25.01:

    11:05

    NZXT Lexa - корпус для любителей футуристического дизайна:

    10:50

    Western Digital RE2, 500 Гб - жёсткий диск с повышенной надёжностью:

    10:43

    Менеджеры закачек: Free Download Manager v.2.0:

    10:40

    FTP-клиенты: Core FTP LE v.1.3c Build 1447.4:

    10:15

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.2.1:

    09:50

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.2.1 (от 3 апреля):

    09:25

    Безопасность: WinLock v.4.42:

    09:05

    CD/DVD: AnyDVD v.5.9.5.3:

    08:45

    Диагностика: SIV 3.11:

    08:30

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel (W64):

    08:15

    Apple обновляет внутреннее ПО компьютеров с процессором Intel:

    08:14

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 апреля):

    08:00

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