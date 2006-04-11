  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 апреля 2006

    GeCube представляет платы на X1300 и X1600 с поддержкой HDMI:

    22:36

    NEC: весеннее обновление модельного ряда ноутбуков LaVie:

    21:48

    Педали заменили ручку в 100-долларовом детском ноутбуке:

    19:48

    Realtek и Legerity скрещивают системные платы и обычные телефоны:

    18:42

    Микросхема Atmel ATR0885 первой в отрасли работает одновременно с HD DVD, Blu-ray, DVD и CD:

    17:05

    Fujitsu анонсирует медиаПК и ноутбук с поддержкой HD DVD и Blu-ray:

    16:45

    Есть первые карточки EV-DO и HSDPA в формате ExpressCard!:

    16:34

    PureDepth: первый в мире многослойный 30" ЖК-дисплей:

    15:55

    Samsung SH-S182D - новый мультиформатный 18x пишущий DVD-привод:

    15:46

    TVMicro – миниатюрный ТВ-тюнер:

    15:31

    ATI Xpress 1600 - новое имя Xpress 200:

    15:29

    ATI SB600: ждать осталось недолго :

    15:16

    В MXI знают, как защитить данные в USB-накопителях:

    15:02

    ATI Radeon X1900 GT - серьезный конкурент для NVIDIA GeForce 7900 GT:

    14:49

    3 новинки Maxtor, или как плохо быть в отстающих:

    14:47

    Карманный USB2.0 TV-тюнер V-Gear "MobiTV Global":

    14:17

    Фоторедактор PhotoComplete 1.0 – только самое нужное:

    14:09

    Micron запускает FBDIMM в серию:

    13:55

    IBM готова зашифровать всё:

    13:42

    AMD Athlon 64 X2 Socket AM2 против Socket 939 в 19 тестах:

    12:56

    Sapphire сменит красный цвет на красно-зеленый:

    12:55

    STMicroelectronics: новая линейка одночиповых микроконтроллеров для оптических мышей:

    12:35

    Fujitsu: весеннее обновление линеек FMV-BIBLO LOOX:

    11:36

    Компания Canon тоже готова продавать объективы дешевле. И не только объективы.:

    11:05

    Ранняя информация о графических чипах ATI R600 и NVIDIA G80:

    09:52

    В продаже BFG PhysX. Спецификации, цены, проекты с поддержкой PPU:

    09:40

    Бета-версия Windows Vista работает на Mac:

    08:35

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018