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    17 апреля 2006

    CS49530: пополнение семейства многоканальных звуковых чипов Cirrus Logic:

    23:52

    NVIDIA MCP61 - линейка системных чипсетов с интегрированной графикой для AMD AM2:

    23:30

    Zygo разрабатывает монтируемые в шлем дисплеи для тренировки военных летчиков:

    22:02

    Однокристальный контроллер SST79LF008 для мобильной техники:

    18:36

    Akai MPD24 — USB/MIDI модуль управления c 16 датчиками для забивки ударных:

    17:47

    SI-1920HDVR: сам себе режиссер в формате HDTV:

    17:32

    Freescale: новая референс-платформа для создания домашних NAS и медиа-серверов:

    15:30

    I-O Data HDP-US: гигабайты, которые не боятся падений:

    14:03

    AMD во второй половине года ждут трудности. Conroe - уже в июле?:

    13:51

    Самый лёгкий ноутбук с 17" дисплеем:

    13:50

    Hewlett-Packard LaserJet 5200/5200n: производительные принтеры для СМБ:

    12:48

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.6.2:

    12:45

    ProMOS, Powerchip и Nanya: у каждой свой подход к производству NAND флэш-памяти:

    12:20

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.6.9:

    12:20

    Intel показывает работу 4-ядерного Clovertown:

    11:56

    Диагностика: HDDlife v.2.8.98:

    11:55

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.2.1.2:

    11:30

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.00.184:

    11:05

    InstantGallery поможет показать фото друзьям:

    10:45

    Резервное копирование: Cobian Backup v.7.4.5.349:

    10:40

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.63:

    10:15

    VarTech Systems VTPC150SE - компьютер из нержавеющей стали:

    09:55

    CD/DVD: UltraISO v.8.0.0.1392 PE:

    09:50

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.296:

    09:25

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.7.4.296:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 апреля):

    08:45

    Акустика для iPod от mStation:

    08:36

    Все Firmware прошедшей недели (с 10 по 16 апреля 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 10 по 16 апреля 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 10 по 16 апреля 2006 года):

    08:00

    IEI Technology PCIE-9450: первый одноплатный PICMG-компьютер с поддержкой двухъядерных процессоров Intel Pentium D:

    06:15

    RFID опять "взломан" - DoS атака с помощью дешёвого радиопередатчика:

    02:45

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