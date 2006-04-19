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    19 апреля 2006

    Intego выпускает новую версию Antispam:

    23:45

    Apple обновляет внутреннее ПО Intel Mac и выпускает Bonjour 1.03 для Windows:

    23:38

    Super Talent представила новые DDR2 Fully Buffered DIMM (FB DIMM) модули :

    20:48

    Ядро ARC 700 станет основой следующего поколения E-Disk:

    19:00

    Safari привлекает новых пользователей:

    18:17

    Представлен первый в отрасли 2-Гб модуль памяти DDR2 SO-RDIMM с коррекцией ошибок:

    17:40

    Broadcom StrataXGS III: дюжина портов и поддержка 2,5 Gigabit Ethernet в одном чипе:

    17:28

    Samsung: самая-самая карта памяти MMCmicro:

    17:10

    4 лазерных новинки Hewlett-Packard:

    16:48

    Лазер в растворе решит проблему оптических соединений:

    16:40

    Transcend: низкопрофильные модули памяти DDR333 и DDR400 объёмом 4 Гб с ECC :

    16:20

    Битва за Origami: VIA vs. Intel:

    16:04

    Мобильные звуковые FireWire интерфейсы Yamaha: GO44 и GO46:

    15:11

    Fujitsu Siemens Lifebook Q2010: новые детали о "самом желанном ноутбуке в мире" (а теперь и вполне доступном) :

    15:10

    Автоматическое распознавание лиц в аэропортах – фантастика или почти реальность?:

    14:49

    Совместимость нынешних материнских плат и Conroe:

    14:30

    «Высокая четкость» добралась до матричных принтеров:

    14:13

    Matrox TripleHead2Go и современные видеокарты в трёхмониторном тестировании:

    13:37

    Dell XPS M1710 - экстремальный игровой ноутбук на базе GeForce Go 7900:

    13:33

    Процессоры AMD AM2 выйдут раньше, чем было задумано:

    13:15

    Apple выпустила обновление J2SE 5.0r4 для Mac OS X Tiger:

    12:45

    NVIDIA: официальный анонс мобильных графических процессоров GeForce Go 7900 GS и 7900 GTX:

    12:35

    Cadence + Teranetics + X = 10 Gigabit Ethernet:

    12:30

    Intel Core Solo U1300 и U1400: TDP 5,5 Вт:

    11:53

    Дракон на пути к серому волку: китайский лидер в гостях у Билла Гейтса:

    11:41

    MacScan 2.1 становится универсальным приложением:

    10:52

    Parallels Workstation 2.1b4 работает в полноэкранном режиме:

    08:58

    Maxtor OneTouch III Mini Edition: 100 Гб в кармане:

    07:08

    Kontron PCI-755 – одноплатный компьютер на базе чипсета Intel 915GV Express:

    06:22

    Пирамида… Viiv:

    06:20

    Мощные светодиоды Dynasty обходятся без радиаторов…:

    01:44

    AMD работает над "многопоточностью наоборот"?:

    00:02

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