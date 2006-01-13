  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 января 2006

    12 процессоров AMD для Socket M2 - в следующем квартале:

    17:46

    MacWorld: Apple представляет собственный FM-тюнер для iPod:

    16:45

    "Быть гибким" – новый автомобильный аксессуар для iPod nano :

    16:10

    CompactFlash+ 3.0 - скорости передачи данных для карт памяти до 133 Мб/с:

    16:09

    Первые продукты на базе Intel Viiv - в продаже. Дорого:

    16:05

    JBL On Time – новая компактная стереосистема для iPod:

    15:25

    Fujitsu займется 1,8-дюймовыми винчестерами:

    13:29

    Руководство Dell подтверждает возможность использования процессоров AMD:

    12:56

    Квантовые точки помогают миниатюризировать генераторы «перепутанных» фотонов:

    12:37

    Закрыт прекрасный квартал и неплохой год для Samsung:

    12:37

    Новая версия программы MAPILab Toolbox: изменение российских телефонных кодов в Outlook не проблема!:

    12:00

    ASPLinux выпускает предрелиз нового дистрибутива ASPLinux 11:

    12:00

    У LG.Philips LCD дела идут в гору:

    11:37

    ViviCam X30 и ViviCam X60: первые 10-Мп компактные фотокамеры от Vivitar:

    11:12

    Расширение линейки MaxConnect от MaxUpgrade:

    10:10

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    10:00

    Коммуникаторы BlackBerry будут поддерживать Macintosh:

    09:35

    Утилиты: Awdflash v.8.64:

    09:00

    Пятую часть "Героев" выпустят для Macintosh :

    08:20

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 января):

    08:00

    AU Optronics и Samsung обмениваются секретами:

    07:30

    Две гарнитуры VXI BlueParrott с интерфейсом Bluetooth:

    07:00

    JVC выпускает свою первую систему навигации - GPS JVC KV-PX9:

    06:31

    BMW получает доступ к патентам Microchip Technology:

    06:30

    Future Horizons опять предрекает светлое будущее…:

    01:23

    NVIDIA пропустит ATI вперед?:

    00:41

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018