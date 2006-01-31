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    31 января 2006

    SiSMART продлевает жизнь твердотельным накопителям:

    17:45

    MJ-12 m7700i - мощный лэптоп Alienware:

    17:37

    Внешняя звуковая карта Turtle Beach Audio Advantage Roadie :

    17:28

    КПК HP rx1950 как компонент автомобильной системы навигации:

    16:43

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.1:

    15:50

    NEC MultiSync LCD20WGX2 - новый широкоформатный монитор:

    15:39

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.47:

    15:15

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.24.2971b:

    14:50

    NVIDIA Quadro FX 4500 SDI: «живое вещание» в формате высокой четкости:

    14:45

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.8.0-beta1:

    14:25

    Диагностика: Kerish DOCTOR 2006 v.2.40:

    14:00

    ATI лицензирует технологию HDMI у компании Analogix:

    13:55

    Ёмкость дискового массива достигла 1 Петабайта:

    13:47

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (4 неделя 2006 года):

    13:35

    Завершена работа над роботом-гуманоидом HRP-2:

    13:31

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.187:

    13:10

    Новый компактный аккумулятор от Gear4:

    12:55

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.77.22135:

    12:45

    Настройщики: GameGain v.2.30.1.2006:

    12:20

    Bunny Bunny – еще один "убийца офисов":

    12:10

    Настройщики: Throttle v.6.30.1.2006:

    11:55

    Настройщики: SuperRam v.5.30.1.2006:

    11:30

    Samsung: выход Blu-ray приводов состоится в середине года... или ранее:

    11:14

    Adobe Creative Suite и Lightroom движутся в направлении Macintel:

    11:05

    Настройщики: PCMedik v.6.30.1.2006:

    11:05

    Настройщики: PCBoost v.3.30.1.2006:

    10:40

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.51 (апдейт от 30 января):

    10:15

    Разочарованный Билл Гейтс предложил заменить компьютеры телефонами:

    10:13

    Myvu: новая видеогарнитура для iPod:

    09:50

    Общение в сети: AOL Instant Messenger Triton v.1.0.4:

    09:50

    Santa Rosa - следующий шаг Intel к мобильности:

    09:42

    Файловые обменники: µTorrent v.1.4.1 Build 411 Beta:

    09:25

    Диагностика: System Spec v.1.91:

    09:05

    Графика: Paint.NET v.2.6 RC1:

    08:45

    Настройщики: nLite v.1.0 RC6:

    08:30

    Corega CG-USBPH01 - Skype-телефон:

    08:28

    Утилиты: BEupdated v.0.2:

    08:15

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.513.2948 Beta:

    08:00

    Внешний корпус для четырех НЖМД:

    07:56

    Freescale разработала арсенид-галлиевые MOSFET:

    07:17

    Новые Cavium OCTEON: сетевые процессоры на все случаи жизни:

    00:18

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