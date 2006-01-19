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    19 января 2006

    В карманном накопителе I/OMagic помещается 8 Гб данных:

    20:15

    Платы на GeForce 7300GS могут оказаться в Европе уже на следующей неделе:

    19:37

    Seagate удивляет результатами финансового квартала:

    19:30

    Пять ведущих компаний выпускают половину ПК в мире:

    18:55

    Мнение руководства Transcend: цены на флэш-память снизятся почти вдвое:

    18:12

    IEEE 802.15.3a не будет стандартизовать UWB:

    16:02

    Оптический канал - в каждый дом: однокристальный элемент оптической сети Teknovus TK3713:

    16:02

    Konica Minolta: полное прекращение фотобизнеса осенью 2007 года:

    15:27

    Лаборатории-на-чипе спасут жизнь невинным птицам:

    15:26

    Samsung меняет планы в отношении памяти:

    15:16

    FTP-клиенты: TurboFTP v.4.60 Build 443:

    15:15

    Каталогизаторы: All My Movies v.3.8 Build 1204:

    14:50

    Два новых mp3-плеера от лидеров отрасли:

    14:46

    Мультимедиа: iuVCR v.4.10.0.372:

    14:25

    Интернет и сети: MDaemon v.8.14:

    14:00

    Adobe Audition 2.0 — новая версия популярного многоканального звукового редактора:

    13:53

    Memorex TravelLink - аксессуар для работы с USB и флэш-картами:

    13:37

    Объективы Carl Zeiss для SLR-камер Nikon:

    13:35

    iTunes MiniStore становится опциональным:

    13:35

    Мультимедиа: mp3Tag v.4.97:

    13:35

    CD/DVD: UltraISO v.7.6.5.1269 ME:

    13:10

    Каждому любителю электроники - по Ferrari!:

    13:04

    NAMM 2006: Apogee Symphony — PCI Express карта для PowerMac G5 :

    12:53

    Microsoft: новое приложение и инструменты переноса служб обмена сообщениями для пользователей Lotus Notes/Domino:

    12:45

    Ноутбуки Core Duo производства Samsung: Х60 и R65:

    12:23

    UTM-устройства WatchGuard защищают от обнаруженной уязвимости TNEF в Outlook/Exchange:

    12:20

    Eleksen представляет беспроводную клавиатуру - ElekTex Smart Fabric Portable:

    12:09

    Графика: Paint.NET v.2.6 Beta 2:

    11:55

    AMD: итоги 2005 года. Рост продаж и прибыли:

    11:51

    LG.Philips - лидер рынка ЖК-панелей в 2005 году. Надолго ли?:

    11:42

    Настройщики: FireTune v.1.10:

    11:30

    Диагностика: System Spec v.1.85:

    11:05

    Главный финансовый директор Intel публично признал, что компания уступила AMD часть рынка:

    10:57

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.6.1:

    10:40

    Новая версия ConceptDraw V:

    10:35

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.59:

    10:15

    STMicroelectronics TS4962: усилитель мощности с высоким КПД для мобильной техники:

    09:50

    Кодеки: DivX v.6.1.1 Update:

    09:50

    Обновление iSongBook:

    09:45

    Тестовые приложения: PassMark KeyboardTest v.2.2:

    09:25

    GeIL: DDR2- PC8000 1000 МГц VALUE SERIES:

    09:21

    Тестовые приложения: 3DMark06 v.1.0.2:

    09:05

    Прибыль IBM в четвертом квартале превзошла прогнозы:

    09:00

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    08:45

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    08:30

    Новая версия BIOS для видеокарт Leadtek на базе NVIDIA GeForce 6200:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 января):

    08:00

    Sapphire представляет: AGP X1600 Pro - один из немногих вариантов для модернизации системы:

    07:39

    NETGEAR: новые стекируемые коммутаторы ProSafe FS728TS, FS752TS и FS752TPS:

    06:09

    Logitech объявляет о выпуске беспроводных стереогарнитур для мобильных телефонов:

    06:01

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