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    27 января 2006

    Prismiq: - Mini-Fi 802.11b/g адаптер за $20:

    22:54

    AOpen i975Xa-YDG - новая материнская плата :

    18:09

    BenQ FP93G/FP73G - два новых ЖК монитора среднего уровня:

    17:28

    "1С" локализовала Bad Mojo:

    17:05

    Pantech & Curitel PT-L1900 в роли "Killer-Sound Phone":

    16:24

    Пополнение в серии FE: сразу пять бюджетных фотокамер от Olympus:

    15:35

    SR: еще одна технология Samsung для дисплеев мобильных устройств:

    15:18

    Устройство слежения за серверной - ALTUSEN GN0116 Guardian Over the NET:

    15:14

    Карты microSD войдут в основной состав:

    14:33

    Диски от Memorex - носители информации или ювелирные украшения?:

    14:32

    Albatron представляет плату на GF7300GS:

    13:59

    Прощай, AIBO?:

    13:50

    Вышел сиквел QBeez:

    13:45

    Февральский номер бумажного журнала iXBT.com ушёл в печать!:

    13:27

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.77.22134:

    13:10

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.51 (апдейт от 26 января):

    12:45

    Настройщики: Fresh UI v.7.51:

    12:20

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.46:

    11:55

    Transcend обновляет линейку JetFlash 150:

    11:40

    Olympus EVOLT E-330: Дождались! Цифровая зеркальная фотокамера с визированием по экрану!:

    11:39

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 106 Beta:

    11:30

    Обновление Zoo Tycoon 2 v1.0.1 устраняет серьезную ошибку в игре:

    11:05

    CD/DVD: Virtual CD v.7.1.0.2:

    11:05

    WD Caviar SE16 - 500 Гб от Western Digital:

    10:57

    Новая док-станция от Marware:

    10:35

    Настройщики: StyleXP v.3.1.5:

    10:15

    Медиаплееры: WinAmp v.5.2 Build 359 Beta:

    09:50

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On, Pioneer, Plextor и Sony:

    09:05

    Утилиты: AsusUpdate v.7.03.01:

    08:45

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.01.07:

    08:30

    Разгон: ASUS Ai Booster v.2.01.06:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 января):

    08:00

    eMachines W4620 и Epson Endeavor NT2850 - 2 новинки среди ноутбуков:

    07:47

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