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    6 января 2006

    VIA объявила о поддержке платформы AMD LIVE!:

    20:19

    USRobotics представила Skype-спикерфон на CES 2006 :

    19:11

    PR Директор Google говорит "No Google PC":

    18:43

    BenQ будет поставлять DVD-ROM устройства для Xbox 360?:

    18:23

    Hynix и M-Systems предлагают новое поколение DiskOnChip для мобильных:

    17:42

    Догонит ли ASUS на своем Lamborghini Acer на Ferrari?:

    16:54

    Фотокамеры E521, X600 и C800: три новинки от BenQ:

    14:27

    Belkin представляет новые аксессуары для iPod:

    13:55

    Возвращение iPod shuffle 1 Gb:

    12:33

    MDC 500, 530Z и 830Z - трио цифровых фотокамер от Mustek:

    12:22

    Sid Meier's Civilization III: Complete для Macintosh уже в продаже:

    11:30

    MacWorld 2006: Apple собирается расширить iLife?:

    10:35

    Cyber-shot DSC-S600: новая недорогая фотокамера от Sony:

    10:15

    NETGEAR: Skype должен быть всюду, где есть Wi-Fi:

    07:48

    Pioneer Inno XM2go - спутниковое радио всегда с тобой:

    04:26

    AMD Turion 64 ML-44: дебют в ноутбуках HP dv8000:

    02:27

    PhotoVu PV1955: беспроводная фоторамка для «продвинутых»:

    00:42

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