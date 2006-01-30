  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 января 2006

    SST пополняет семейство флэш-памяти для мобильных и беспроводных применений:

    19:41

    Новые продукты ESI: рековый USB2.0-интерфейс ESU1808, мобильный FireWire-интерфейс DuaFire, USB-электрогитара UG-1 JamMate:

    18:51

    Продукция Software MacKiev стала поддерживать "макинтелы":

    16:35

    Музыкальная Bluetooth-гарнитура Blueye Cyclops:

    16:04

    Подробности о сотрудничестве AMD-Ferrari :

    15:59

    Новинки от E-MU: MIDI-клавиатура Xboard 61, студийный сабвуфер PS12:

    14:52

    Panda Software: 175% рост количества ботов в 2005 году:

    14:50

    Новинки от E-MU: программные семплеры EmulatorX2 и ProteusX2:

    14:46

    Касперский: пакеты обновлений трех ключевых продуктов "Лаборатории Касперского" выходят на этап бета-тестирования:

    14:25

    Bad Axe - материнская плата Intel Desktop Board D975XBX:

    14:24

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.4.7:

    14:00

    Hewlett-Packard представляет жидкостные системы охлаждения для серверов:

    13:37

    Менеджеры закачек: Internet Download Accelerator v.8.0.35 Beta:

    13:35

    Антивирусы: Avast! v.4.6.763:

    13:10

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.9.163:

    12:45

    Запасы iMac G5 17" на складах Apple практически исчерпались:

    12:40

    Edirol R-09 - портативное записывающее USB-устройство:

    12:23

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.5.0:

    12:20

    Прозрачные OLED-дисплеи разработаны институтом Fraunhofer:

    12:13

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (28/01/06):

    11:55

    Обновление Nisus Writer Express:

    11:55

    Серия видеокарт на X1900 от HIS:

    11:35

    Настройщики: ShellToys XP v.5.0:

    11:30

    ASRock представляет недорогие платы для SLI 32х:

    11:18

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.20 RC2:

    11:05

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.0.20:

    10:40

    Intel iBook – новые слухи в ожидании весны:

    10:30

    Настройщики: WinTools.net Professional v.7.0.0:

    10:15

    Файловые обменники: eMule v.0.47a Build 2:

    09:50

    GIMP: в OS X без X11:

    09:45

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.3.0:

    09:25

    Диагностика: Intel Chipset Identification Utility v.3.1:

    09:05

    Интернет и сети: VisualRoute 2006 v.10.0e:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 23 по 29 января 2006 года):

    08:30

    Ноутбук на процессоре Core Duo подвели разработчики драйвера:

    08:24

    Все драйверы прошедшей недели (с 23 по 29 января 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 23 по 29 января 2006 года):

    08:00

    Видеокарта XFX GeForce 6800XTreme:

    07:30

    Leadtek выпускает две платы на базе NVIDIA GeForce 6800 GS:

    07:00

    Северный мост для Conroe может быть выпущен во втором квартале:

    06:58

    Тайваньские производители решили не обострять конкуренцию на рынке системных плат:

    06:33

    На Itanium решили потратить еще 10 000 000 000 долларов:

    06:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018