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    16 января 2006

    Seagate начинает поставки 160-Гб винчестера для ноутбуков, в котором использована перпендикулярная запись:

    20:22

    Panda Software: найдена утилита, эксплуатирующая уязвимость в системах Windows:

    17:45

    "Лаборатория Касперского" комментирует сообщения об использовании rootkit-технологий в Антивирусе Касперского:

    17:20

    Настройщики: Magic Utilities 2006 v.4.20:

    16:55

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5.0.1 RC1:

    16:30

    Настройщики: WinXP Manager v.4.95.1:

    16:05

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.75.21088:

    15:40

    Firefox для Intel OS X появится в марте:

    15:15

    Утилиты: PECompact v.2.70:

    15:15

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.186:

    14:50

    Компания DFI представляет материнскую плату RS482:

    14:45

    MicroPack – внешний аккумулятор для iPod:

    14:25

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.6.3:

    14:25

    Все проблемы с DRAM - в том, что ее слишком много…:

    14:22

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.8.2.97:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.2.2:

    13:35

    Утилиты: novaPDF v.2.5 Build 154:

    13:10

    Pentium уйдет, не прощаясь:

    13:00

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.8.1.2:

    12:45

    Серийные "макинтелы" поддерживают стандарт 802.11a :

    12:25

    FTP-клиенты: Core FTP LE v.1.3c Build 1447:

    12:20

    Freescale интегрирует UWB в авто:

    12:10

    Рынок дисплеев для ноутбуков - в 2006 году рост и изменения структуры:

    12:01

    Новые бюджетные чипсеты от Intel - во втором квартале:

    11:59

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (13/01/06):

    11:55

    Mozilla Project выпускает Thunderbird 1.5:

    11:45

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.68/v.1.55:

    11:30

    Диагностика: Powermax v.4.22:

    11:05

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.288:

    10:40

    Линч сомневается в возможности сделки между AMD и Dell:

    10:29

    Выпущен Path Finder 4.0:

    10:20

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.6.2.288:

    10:15

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.71 Build 115:

    09:50

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.82 Beta:

    09:25

    Впереди паровоза: у Arasan готово ядро хоста SD и SDIO, соответствующее новым спецификациям:

    09:21

    Freeverse выпустит весной Legion Arena for Macintosh:

    09:15

    Программирование: PHP v.4.4.2:

    09:05

    Verbatim: 16x DVD+R диски с поддержкой LightScribe:

    09:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 января):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 1 по 15 января 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 1 по 15 января 2006 года):

    08:15

    Новый ноутбук от Samsung - P40-CV03:

    08:12

    Все BIOS прошедшей недели (с 1 по 15 января 2006 года):

    08:00

    Memorex анонсирует новые носители на DVD: 8х DVD+R Double Layer и 4х DVD-R Dual Layer:

    07:35

    Kingston анонсирует microSD 256 Мб:

    07:04

    Беспроводные наушники LTB 2,4 ГГц:

    06:40

    Rambus снова обвиняет Micron в нарушении патентов:

    06:00

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