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    24 января 2006

    Tul представляет серию плат PowerColor на X1900:

    17:46

    Мак-версия iPSP стала Universal-приложением:

    16:05

    Kodak V570 Torino Olympic 2006 limited version - специально к зимним Олимпийским играм в Турине:

    15:31

    Литиево-ионные батареи добрались до автомобилей:

    15:02

    Новый Wi-Fi аксессуар QuickerTek для iMac G5 17":

    14:50

    OKI Printing Solutions выпускает первый принтер, поддерживающий технологию Anoto:

    14:30

    У AMD - новый президент:

    14:26

    Высокая компьютерная мода от Entertainment PC:

    14:23

    iWorks становятся вторыми после MS Office:

    13:15

    Bluetooth-наушники Bluetake i-PHONO mini BT450Tx построены на платформе AMI Semiconductor BelaSigna 200:

    12:28

    Yojimba – новый органайзер от Bare Bones :

    11:55

    Новая планка мобильности ноутбуков будет установлена Dell:

    11:26

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.77.21798:

    11:05

    Краткосрочный прогноз Nanya: цены на DDR2 вырастут на 10%:

    10:54

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.8.1.6:

    10:40

    iPod Integration Kit для скутеров Vespa:

    10:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.2.9:

    10:15

    Чистильщики: CCleaner v.1.27.242 Beta:

    09:50

    Aspyr Media выпустит новый адд-он для The Sims 2:

    09:35

    Настройщики: NiBiTor v.2.6a:

    09:25

    Тестовые приложения: Passmark MonitorTest 2.2 Build 1006 rev.2:

    09:05

    NAMM 2006: Behringer: новая линейка микшерных консолей XENYX:

    09:00

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов BenQ:

    08:15

    Samsung: МР3-плеер YEPP T55:

    08:08

    Карта Option GlobeTrotter HSDPA - 1,8 Мбит/с для ноутбуков в сети HSDPA:

    08:07

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 января):

    08:00

    Free Style FS110 и FS120 - Bluetooth-новинки от Micro-Star:

    07:10

    Изменение цен на процессоры AMD:

    06:54

    RoverBook Explorer W200 как полнофункциональное мобильное рабочее место:

    06:46

    «Т-Платформы» представляет новый 8-процессорный сервер на базе AMD Opteron:

    04:16

    «СВЕТ Компьютерс» выпускает новую систему хранения данных: ID GridStorage 212:

    03:17

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