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    10 января 2006

    Athlon 64 FX-60 устанавливает планку настольной производительности на новую высоту:

    21:34

    39 мегапикселей: SLR-камера Hasselblad H2D-39 и три цифровых задника:

    20:39

    Plextor выпускает high-end 16x SATA DVD привод - Plextor PX-755SA 16x Premium:

    20:05

    Фотокамера RICOH Caplio R30: почти Caplio R3, но дешевле:

    19:09

    Флэш-память Imation: теперь еще и в виде браслета!:

    18:22

    CES 2006: Sapphire - видеоадаптер с возможностью вывода звука!:

    16:57

    Технология FilmLoop стала доступна на Macintosh:

    16:30

    Jabra BT620s - новая универсальная Bluetooth-гарнитура:

    16:12

    Новые карты microSD и miniSD от SanDisk:

    15:30

    MOXA NPort IA — преобразователи интерфейсов RS-232/422/485 в Ethernet для промышленных сетей:

    15:30

    Выпущен редактор уровней для Pacman-клонов на Macintosh:

    13:40

    Утилиты: Unlocker v.1.7.7:

    13:10

    Утилиты: novaPDF v.2.5:

    12:45

    Портативные жесткие диски для модников и модниц от LaCie:

    12:28

    Новые iPod-аксессуары от Saffire:

    12:25

    Графика: Paint.NET v.2.6 Beta 1:

    12:20

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.95-1:

    11:55

    MOXA IMC-21: компактные медиаконвертеры в промышленном исполнении:

    11:44

    Чистильщики: Driver Cleaner Professional Edition v.1.3:

    11:30

    Adobe Lightroom станет альтернативой Aperture:

    11:30

    CD/DVD: AnyDVD v.5.8.1.1:

    11:05

    Настройщики: MagicTweak v.3.20:

    10:40

    Ignitek презентует новую стереосистему для iPod nano:

    10:40

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.4.6:

    10:15

    Прототип жесткого диска с интерфейсом Wireless USB от Seagate:

    10:11

    Настройщики: nLite v.1.0 RC5:

    09:50

    Aspyr выпустит сиквел Call of Duty для Macintosh:

    09:35

    Диагностика: TaskInfo v.6.2.2.188:

    09:25

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.286:

    09:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.6.2.286:

    08:45

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.2.127 Unstable:

    08:30

    Китайский рынок электроники – крупнейший в мире:

    08:27

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Plextor:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 января):

    08:00

    Контрактные цены на DRAM-память в январе - сохранится ли стабильная ситуация?:

    07:46

    STMicroelectronics выпускает одночиповое решение для базовых станций WiMAX:

    07:05

    MSI анонсировала ноутбук на солнечных батареях и обновляемую видеокарту:

    06:20

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