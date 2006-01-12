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    12 января 2006

    Gateway анонсировала Gateway M465-E и Gateway M685-E - новые ноутбуки на Intel Centrino:

    19:57

    Nikon сворачивает производство пленочных камер:

    19:29

    Настройщики: GameGain v.2.9.1.2006:

    17:45

    Настройщики: Throttle v.6.9.1.2006:

    17:20

    S262: ноутбук MSI на базе Centrino Duo:

    17:04

    Настройщики: SuperRam v.5.9.1.2006:

    16:55

    Технология от BOE-Hydis - ЖК дисплеи мобильных телефонов станут лучше и дешевле:

    16:49

    «Платиновая» линейка флэш-памяти от Lexar :

    16:40

    Настройщики: PCMedik v.6.9.1.2006:

    16:30

    Настройщики: PCBoost v.3.9.1.2006:

    16:05

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.74.21088:

    15:40

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (08/01/06):

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher Pro v.5.0:

    14:50

    MacWorld: обновление iWork:

    14:45

    Настройщики: TCP Optimizer v.2.03:

    14:25

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.5.815:

    14:00

    Мультимедиа: 1by1 v.1.51:

    13:35

    Файловые обменники: µTorrent v.1.4 Final:

    13:10

    Суперкомпьютерный вычислительный центр НАН Украины наращивает мощности:

    13:02

    Новый iPod-док от Griffin:

    12:45

    Чистильщики: Privacy Inspector v.1.90:

    12:45

    Matsushita делает ставку на PDP:

    12:37

    Тюнер MT2060 обеспечит ноутбуки возможностью приема цифрового телевещания:

    12:29

    Microsoft: обновление для операционных систем Windows XP SP2 (KB900485):

    12:20

    Союз нерушимый: IBM, Toshiba и Sony продлевают сотрудничество:

    12:03

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows (январь 2006 года – обновление MS06-001 – MS06-003):

    11:55

    Fujitsu инвестирует миллиард долларов в новое полупроводниковое производство:

    11:39

    Диагностика: GCPUID v.2.0.0024 RC:

    11:30

    Windows Media Components for Quick Time на сайте Microsoft:

    11:05

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.52:

    11:05

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.23:

    10:40

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.2.6:

    10:15

    Обновился Safari для Mac OS X Panther:

    10:05

    Январский номер журнала iXBT.com уже в продаже!:

    10:00

    Медиаплееры: QuickTime v.7.0.4 для Windows и Mac:

    09:50

    MRV представляет модули дистанционного управления питанием от постоянного тока:

    09:37

    Графика: HyperSnap-DX v.6.02.01:

    09:25

    Менеджеры закачек: GetRight v.6.0 Beta 6:

    09:05

    Файловые обменники: BitComet v.0.61:

    08:45

    Новые версии драйверов для сетевых контроллеров от VIA:

    08:30

    JVC объявила о доступности двухслойных дисков DVD-RW:

    08:24

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров SiS 900:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 января):

    08:00

    Imation готовится начать массовый выпуск носителей HD DVD и Blu-ray:

    07:30

    3D Systems на треть повышает скорость изготовления объемных прототипов:

    07:00

    8 Гб Photo Steno Pro II - новинка Apacer:

    06:55

    Sony оснащает изделия серии AIT Turbo интерфейсом SATA:

    06:30

    «Сладкая парочка» для игроков: NVIDIA nForce4 и AMD Athlon 64 FX-60:

    06:03

    Ведущие тайваньские вендоры празднуют хорошее начало:

    05:49

    ViewSonic устанавливает новый рекорд скорости ЖК-дисплеев – 1 мс:

    01:30

    Новинки флэш-памяти от Transcend:

    00:45

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