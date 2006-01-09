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    9 января 2006

    Ritek и CMC - планы по производству носителей Blu-ray и HD-DVD:

    22:29

    LifeBook N6410 и E8110 - 2 новых ноутбука от Fujitsu:

    19:39

    ЖК-панель с самым высоким разрешением от Westinghouse :

    18:53

    Интернет и сети: NetInfo v.5.7 Build 103:

    18:35

    Aspire 5670 - новая серия производительных ноутбуков от Acer:

    18:18

    Мониторинг серверов: IPMonitor v.5.7 Build 103:

    18:10

    Philips передает часть бизнеса компании Arima Devices:

    17:50

    Диагностика: GCPUID v.2.0.0022 RC:

    17:45

    Диагностика: TaskInfo v.6.2.2.186:

    17:20

    CES 2006: достижения Toshiba:

    16:55

    Менеджеры закачек: Net Transport v.2.02:

    16:55

    Файловые обменники: µTorrent v.1.3.2 Build 395 Beta:

    16:30

    Увеличитель для iPod Video от Sakar:

    16:20

    Спецификация формата Blu-ray утверждена:

    16:09

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.3.5 Beta:

    16:05

    Антивирусы: F-Prot v.3.16f/v.4.6.5:

    15:40

    Miglia выпускает HDTV-тюнер для Macintosh:

    15:40

    Общение в сети: Skype v.2.0.0.69:

    15:15

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.12 Experimental:

    14:50

    Мониторинг трафика: BWMeter v.2.3.5:

    14:25

    Apple планирует обновление .Mac утром 10 января:

    14:25

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.03:

    14:00

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.1.0 Final:

    13:35

    Разгон: ASUS Ai Booster v.2.01.04:

    13:10

    Вышел Yellow Dog Linux 4.1:

    13:05

    Диагностика: ASUS PC Probe v.2.25.02/v.2.64.14:

    12:45

    Seagate на CES 2006: новые 160-Гбайт 2,5-дюймовые диски и многое другое:

    12:29

    Mobility Radeon X1400 и X1300: два новых мобильных графических чипа от ATI:

    12:26

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.01.05:

    12:20

    Официальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    11:55

    Chrysler анонсирует iPod-интеграцию в моделях 2006 года:

    11:45

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    11:30

    AMD приобретает лицензию Rambus:

    11:18

    Новые версии BIOS для видеокарт Leadtek Winfast:

    11:05

    Утилиты: AsusUpdate v.7.04.01:

    10:40

    Новая hi-end стереосистема от XtremeMac:

    10:25

    Microsoft: новые версии IntelliPoint и IntelliType Pro:

    10:15

    Новые версии BIOS для видеокарт Gigabyte (модели GV-NX66T128D-SP и GV-NX62TC128D):

    09:50

    Новая версия драйверов для TV/FM-тюнеров ASUS:

    09:25

    Мультимедиа: ASUS Video Security v.3.5.1.1:

    09:05

    Диагностика: SmartDoctor v.4.80:

    08:45

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.28:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4kus и Lite-On:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 января):

    08:00

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