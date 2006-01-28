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    28 января 2006

    Чистильщики: CleanCenter v.1.37.07:

    18:10

    Архиваторы: ExtractNow v.4.05:

    17:45

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.3.0126:

    17:20

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.91:

    16:55

    MySoldius анонсирует "iPod-совместимую" сумку для гольфа :

    16:45

    Настройщики: Reg Organizer v.3.2 Beta:

    16:30

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.4.9:

    16:05

    Новые фотокамеры Rollei: ультра-компакты ds6 и da10:

    16:03

    World of Warcraft и UT 2004 – скоро на Intel Mac:

    15:55

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.8.1.7:

    15:40

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.5.824:

    15:15

    Антивирусы: ClamAV v.0.88.1:

    14:50

    Настройщики: PowerStrip v.3.64.541 Beta:

    14:25

    Файловые обменники: eMule v.0.47a Final:

    14:00

    Olympus µ 720 SW: водонепроницаемая противоударная компактная фотокамера:

    13:51

    Восстановление данных: Zero Assumption Recovery v.7.9:

    13:35

    Графика: Picasa2 v.2.2.0:

    13:10

    Диагностика: Quick Test v.0.71 Revision A:

    12:45

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (27/01/06):

    12:20

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    11:55

    Медиаплееры: JetAudio v.6.2.5:

    11:30

    Настройщики: Magic Utilities 2006 v.4.21:

    11:05

    Тестовые приложения: HD Tune v.2.52:

    10:40

    Диагностика: CDCheck v.3.1.10.0:

    10:15

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.84 Beta:

    09:50

    Медиаплееры: WinAmp v.5.2 Build 365 Beta:

    09:25

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.9.0.2:

    09:05

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.54 Public Beta 3:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.83.40 для видеокарт NVIDIA (W32/64):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 января):

    08:00

    LG.Philips Displays: рынок CRT-дисплеев умер, да здравствует LCD?:

    07:26

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