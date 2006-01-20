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    20 января 2006

    Квартальный доход Logitech впервые превысил полмиллиарда долларов:

    22:00

    Imation покупает Memorex:

    21:28

    Ноутбук за 100 долларов поможет AMD увеличить рыночную долю в 2006 году до 20%:

    18:26

    Преобразователь Mini-Box PicoPSU-120 для питания системных плат ATX:

    15:34

    XS-Drive MP3 VP3650 - «швейцарский нож» среди кардридеров:

    15:31

    Демонстрация Universal-версии Logic Pro 7 на NAMM Show:

    14:40

    Слабые результаты Intel могут свидетельствовать о смещении отрасли в сторону AMD:

    14:25

    NAMM 2006: Steinberg WaveLab 6 — новая версия известного продукта для CD/DVD-Audio продакшн:

    13:23

    Новые винчестеры MCE для старых "повербуков":

    12:40

    Radeon X1900: первые фотографии и технические данные:

    12:17

    Alienware Area-51m 7700: ноутбук для хранения больших объемов данных:

    11:11

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.10:

    11:00

    Intel удерживает лидерство на рынке встроенных процессоров x86:

    10:54

    Безопасность: VisNetic Firewall v.2.3:

    10:00

    Выпущена первая Skype-гарнитура с поддержкой Mac OS X:

    09:35

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 января):

    08:00

    AMD готовит новый козырь в конкурентной борьбе:

    06:30

    TSST рапортует о завершении разработки привода Samsung для однослойных дисков Blu-ray:

    06:15

    NitroAV Vanguard IIIs: двухместный RAID:

    06:00

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