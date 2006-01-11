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    11 января 2006

    Сверхчувствительный фотодатчик от Planet82:

    21:29

    NEC: приводы HD DVD-ROM в Европе уже в марте?:

    21:21

    Seagate начинает поставки 500 Гб жестких дисков серии NL35:

    20:24

    Transcend представляет новый МР3-плеер - T.sonic 520:

    18:35

    Panasonic: два новых МР3-плеера SV-MP010 и MP020:

    17:54

    2005 год накрыла лавина NAND флэш-памяти:

    17:53

    Два новых «водоплавающих» корпуса от Gigabyte:

    17:42

    Компания A-Data объявляет о выпуске первого продукта в Новом Году:

    17:32

    VoSKY Call Center - добавьте мобильному телефону функцию Skype-телефонии:

    16:58

    GA-8I945GMH: системная плата Gigabyte для Viiv:

    16:41

    MacWorld: коротко об iLife '06:

    14:27

    DRE16-B - новый внешний многоформатный привод от MSI:

    14:22

    Sipex начинает поставки универсальных узлов для оптических приводов нового поколения:

    14:12

    МФУ Epson Stylus CX5800F:

    13:02

    Рынок плоских панелей скоро преодолеет отметку в 100 миллиардов долларов:

    12:33

    Выпущен официальный релиз Google Earth for Mac:

    12:20

    В этом году ЖК-мониторы могут занять 80% рынка:

    12:15

    Гулливер среди ноутбуков от AJP:

    12:01

    MacBook Pro: первый ноутбук Apple на Intel Core Duo:

    11:33

    Dell может начать переход на процессоры AMD уже в этом году:

    11:29

    Apple обновляет свою операционную систему до версии 10.4.4:

    11:25

    MacWorld: Apple представила компьютеры Intel iMac:

    10:30

    MacWorld: первые ноутбуки Apple с процессорами Intel:

    09:45

    Производители DDR2-памяти намерены снизить время на тестирование и тем самым снизить свои издержки:

    08:14

    ASUS: A8R-MVP будет использовать южный мост ULi M1575 :

    07:46

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