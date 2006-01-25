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    25 января 2006

    Data Express Profile DX115 - сменный отсек для винчестера с интерфейсом SAS или SATA:

    19:35

    320 Гб - объем одного картриджа, используемого в ленточном накопителе для серверов IBM:

    19:02

    Поможет ли увеличение выпуска ЖК-панелей для портативных устройств снизить их стоимость?:

    17:42

    TRENDnet TBW-103UB - Wi-Fi и Bluetooth в одном миниатюрном устройстве:

    17:16

    Kingmax - 256 Мб вариант microSD:

    16:29

    VAIO VGN-FT и VGN-SZ - 2 новых серии ноутбуков от Sony:

    16:09

    Обновление линейки JBL On Stage:

    15:40

    CD/DVD: DVD-Cloner v.3.06:

    15:15

    AVerMedia: новый 3 Мп портативный сканер для документов - AVerVision300:

    15:10

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.71 Build 123:

    14:50

    В 2006 году будет продано на 22% больше системных плат:

    14:48

    Intel: 32-битные инструкции в Montecito - только на программном уровне:

    14:40

    Безопасность: Anti-keylogger v.7.1.1:

    14:25

    Презентация калибраторов мониторов Pantone/GretagMacbeth "Huey", "Eye-One Display LT" и "Eye-One Display 2":

    14:18

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.5.02 Build 2:

    14:00

    Общение в Сети: GAIM v.2.0.0 Beta 2:

    13:35

    JVC: мини-наушники HP-AL600-B/S:

    13:32

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.70.02 Beta "Qigong":

    13:10

    NAMM 2006: USB интерфейс iO|2, FireWire интерфейсы iO|14 и iO|26 от Alesis :

    12:52

    Файловые обменники: eMule v.0.47a Beta 2:

    12:45

    Врачи предупреждают: iPod опасен для Вашего здоровья!:

    12:37

    Мониторинг трафика: TMeter v.6.4 Build 384:

    12:20

    Click. Sync. Learn – Apple iTunes на образовательном рынке:

    12:15

    X-Nine: MP3-плеер XN-F3:

    12:04

    Утилиты: SearchInform v.1.8:

    11:55

    Мультимедиа: MagicScore Maestro v.4.081:

    11:30

    Adium X стал поддерживать Universal Binary Code:

    11:25

    Proxima MC-e II: Viiv-ПК от R-Style:

    11:23

    Безопасность: AGAVA AntiSpy v.1.0.60:

    11:05

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2006 v.1.1.1:

    10:40

    Новая версия FileMaker Mobile:

    10:15

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.6.5/v.2.6.6:

    10:15

    Процессоры Core Duo/Solo проблемные?:

    10:04

    Антивирусы: Anti...worm v.1.007.0144:

    09:50

    Philips продолжает диверсификацию бизнеса:

    09:37

    Creative: официальные драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster Audigy 1/2/4:

    09:25

    Microsoft: .NET Framework v.2.0 Redistributable Package (x86, x64, IA64):

    09:05

    Диагностика: NextSensor v.1.0.1.0 Build 0120 RC:

    08:45

    Продажи музыки через интернет взяли психологический рубеж:

    08:37

    Диагностика: HDDScan v.2.5:

    08:30

    Две новых беспроводных мыши производства Elecom: M-DY1UR и M-DY2UR:

    08:26

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.82.65 для видеокарт NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 января):

    08:00

    Компьютерные безделушки: USB-пепельница:

    07:33

    Рынок КМОП-сенсоров вступает в эру консолидации:

    07:21

    Sapphire Technology представляет свою серию видеоадаптеров на X1900:

    06:32

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