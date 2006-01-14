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    14 января 2006

    Ультра-компактные 10-Мп фотокамеры. Теперь и от Skanhex.:

    22:27

    SONY: Viiv-медиакомпьютер - VAIO VGX-XL100 :

    21:17

    ESI: виртуальный инструмент Luxonix PURITY:

    19:22

    SDIO тюнер: просмотр ТВ на Pocket PC:

    17:20

    Новинка от LaCie: Rugged All-Terrain Hard Drive 120 Гб:

    16:57

    Windows на "макинтелах" в феврале?:

    16:30

    Мультимедиа: Dr.DivX v.2.0.0 Beta 5:

    11:55

    Настройщики: aTuner v.1.9.40.8198:

    11:30

    CD/DVD: DVDFab v.2.9.6.9:

    11:05

    Microsoft: планы по выпуску Service Pack для Windows:

    10:40

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.5 Build 895:

    10:15

    RightMark: Memory Analyzer v.3.6.1:

    09:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.7.0.5 Build 0114 R4:

    09:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.5 Final:

    09:05

    Программирование: PHP v.5.1.2:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.82.65 для видеокарт NVIDIA:

    08:30

    Новая версия прошивки для DVD-приводов Teac модели DV-W516E:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 января):

    08:00

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