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    4 января 2006

    Optio E10 и Optio A10: две компактные фотокамеры от Pentax:

    20:15

    EasyShare Z650: новый ультразум от Kodak:

    18:49

    Вышел FileMaker Server 8 Advanced:

    18:25

    Вариант дешевого компьютера - Google PC стоимостью $200:

    18:14

    ROKR E2: правда и домыслы:

    17:34

    Портативные "макинтоши": какой надежнее?:

    16:45

    Обновление модельного ряда Garmin - появление x-series GPS-устройств:

    16:09

    Пополнение в линейке фотокамер Easyshare - модель C663 от Kodak:

    14:47

    Три новые фотокамеры S-серии от Samsung:

    13:27

    iSee – видеоплеер для iPod четвертого поколения:

    13:15

    Пока ATI думает над южным мостом, NVIDIA расскажет о своих планах:

    12:23

    Digimax i6: ультратонкая фотокамера-медиаплеер от Samsung:

    11:47

    Apple обновляет AirPort Firmware:

    11:30

    Linksys представляет две точки доступа с PoE:

    10:15

    Xacti HD1: первая портативная камера Sanyo с поддержкой HDTV:

    09:13

    D-Link Skype USB-адаптер: IP-телефония как 2х2:

    08:10

    LCD-телевизор и Media Center PC. 2в1 от OQ TV:

    07:45

    Компьютер для гурманов от Plexera:

    07:37

    Bluespoon Spider - универсальная стереогарнитура от Nextlink:

    04:10

    CEA о рынке бытовой электроники в 2006 году:

    00:58

    MPEG-4 ALS: спецификации кодирования звука без потерь:

    00:40

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