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    18 января 2006

    Подводный бокс для Canon 350D: теперь и от Fantasea:

    20:10

    133х SD и CF карты от Lexar:

    19:01

    NVIDIA GeForce 7300 GS: недорогая поддержка видео высокой четкости:

    18:35

    Mentor Graphics облегчит работу проектировщиков системных плат для процессоров AMD:

    17:08

    Новый беспроводной комплект Logitech для компьютеров Apple:

    16:25

    Huey: недорогой калибратор мониторов для энтузиастов цифрового фото:

    16:24

    Universal-версия Final Cut Studio будет продаваться исключительно целиком:

    15:15

    Eset NOD32: Российским Железным Дорогам понадобился более быстрый антивирус:

    15:15

    PCI MAX 2005 - превращаем ПК в FM-радиостанцию:

    15:11

    Зарядить мобильный телефон солнечной энергией становится проще:

    15:02

    17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO: новый объектив для цифровых SLR-камер от Sigma:

    14:53

    NVIDIA: о продажах SLI и его будущем:

    14:53

    Citrix обновляет Access Suite:

    14:50

    Карманный робот JVC J4 управляется при помощи Bluetooth, сотовой сети или голоса:

    14:38

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.68 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.48:

    14:25

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.8.1.5:

    14:00

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (16/01/06):

    13:35

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.0.0.11 Beta 1:

    13:10

    Менеджеры закачек: ReGet Pro v.3.4 Build 264:

    12:45

    TSMC осваивает 80-нм процесс: еще полшага вперед:

    12:44

    Тестовые приложения: IBM - Hitachi Feature Tool v.2.00:

    12:20

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.06:

    11:55

    Состоялся релиз первого Universal-эмулятора x86:

    11:55

    I-O Data представляет DVD-привод с поддержкой 12х записи на DVD-RAM:

    11:34

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.76.21088:

    11:30

    Утилиты: novaPDF v.2.5 Build 155:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.2.4:

    10:40

    Yank – новый деинсталлятор для Mac OS X :

    10:40

    Intel не удалось оправдать ожидания:

    10:22

    Настройщики: Fasterfox v.1.0.3:

    10:15

    Запись: DropToCD (DataCD/DVD) v.3.23:

    09:50

    Обновление VueScan :

    09:35

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.5.820:

    09:25

    Рост поставок чипсетов Intel 945 увеличит спрос на память DDR2:

    09:21

    Acer вытесняет Toshiba из тройки ведущих поставщиков ноутбуков:

    09:16

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.65.03:

    09:05

    Официальная версия драйверов для звука чипсетов VIA (HD Audio Codec):

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.83.10 для видеокарт NVIDIA:

    08:30

    Неофициальные драйверы для видеокарт и мобильной графики чипсетов ATI:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 января):

    08:00

    В устройстве iRex будет использована технология Wacom:

    07:30

    Серьезная система водяного охлаждения - Alphacool Xtreme Pro 240 Rev. 2:

    06:30

    Начались поставки 90-нм процессоров VIA Eden и Eden ULV:

    06:00

    Рынок сетей хранилищ данных и кластеров продолжает расти, а Unix отвоевывает позиции у Windows, считают аналитики Evans Data:

    05:30

    Микросхема для зарядных устройств Semtech поможет снизить их стоимость:

    01:19

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