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    23 января 2006

    Exilim EX-Z600: очередной клон от Casio:

    22:38

    IPv6 как решение для организации доступа в Сеть по всему миру:

    21:48

    Pioneer: ультрапортативные динамики PCR-ST10:

    20:02

    ООН создаст новую структуру по вопросам управления Интернетом :

    19:37

    Технология Z-RAM прошла проверку на практике:

    18:56

    Многоядерные процессоры и чипы NVIDIA ускорят работу с видео высокой четкости:

    18:12

    Объявлен конкурс "Win'XP на Intel Mac":

    17:45

    CERN выбирает сетевые решения ProCurve Networking by HP:

    17:37

    Новый ультра-зум Panasonic Lumix DMC-FZ7: все, чего вам не хватало в FZ5?:

    17:26

    ABSmini - крепкий орешек среди жёстких дисков:

    17:06

    Cooler Master NotePal - внешняя система охлаждения для ноутбуков:

    17:02

    Godzilla PVR - экстремальное решение для работы с TV:

    16:52

    Panda Software: червь Tearec.A заражает компьютеры, используя электронные письма эротического содержания:

    16:05

    Acronis True Image и 1С: Предприятие — проблем не будет:

    15:40

    SuperSD от Pretec – продукты и их спецификации:

    15:37

    StarForce: FrontLine v.3.07.013:

    15:15

    Corel: новая версия Corel WordPerfect Office X3:

    14:50

    Digipass 860: ключ от банка, где деньги лежат:

    14:40

    Модуль для платформы LambdaDriver обеспечивает одновременную передачу канала Gigabit Ethernet и потока E3:

    14:37

    MAPILab: новое решение для организации совместной работы на базе Microsoft Outlook:

    14:25

    Подъем рынка оборудования будет недолгим:

    14:06

    Файловые менеджеры: FAR v.1.70 Alpha 6 Build 2064:

    14:00

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 105 Beta:

    13:35

    Объемы поставок Bluetooth-решений вырастут в 2006 в полтора раза:

    13:30

    Утилиты: PECompact v.2.71 Beta 1:

    13:10

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.25.2.1:

    12:45

    Цены на DDR2 растут, уменьшая привлекательность DDR в глазах поставщиков:

    12:26

    Вышел Adobe Camera Raw 3.3:

    12:25

    Toshiba готова к любому исходу войны HD DVD и Blu-ray:

    12:23

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.9.161:

    12:20

    Walton Chaintech представляет плату на GeForce 7300 GS:

    12:01

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (20/01/06):

    11:55

    Первая зеркальная фотокамера Sony: ждем в июне:

    11:35

    Утилиты: Unlocker v.1.7.8:

    11:30

    Диагностика: Rainmeter v.0.14:

    11:05

    CD/DVD: AnyDVD v.5.8.3.1:

    10:40

    Apple запускает новую программу ремонта ноутбуков:

    10:25

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.3.0:

    10:15

    Чистильщики: Driver Cleaner Professional Edition v.1.4:

    09:50

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.259:

    09:25

    Обновление прошивки для приводов LG модели GCE-8527B:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 января):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 16 по 22 января 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 16 по 22 января 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 16 по 22 января 2006 года):

    08:00

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