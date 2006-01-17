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    17 января 2006

    Shure: "изолирующие" наушники E500:

    22:40

    Mercury Computer Systems PowerBlock 200: крепкий орешек:

    20:18

    Toshiba TC94A70FG и TC94A73MFG: однокорпусные автомобильные звуковые процессоры:

    19:08

    SBS Technologies CE9 - одноплатный компьютер форм-фактора 6U на элементной базе Intel:

    18:41

    Одноплатный компьютер Performance Technologies CPC5564 на базе процессора AMD Opteron:

    18:27

    Поддержки IVT не будет до Core Duo T2700:

    17:32

    Новые наборы системной логики от NVIDIA для Intel: nForce4 SLI XE и nForce4 Ultra:

    17:00

    FUJIFILM FinePix S3 Pro: вдвое больше памяти:

    16:26

    Настройщики: GameGain v.2.16.1.2006:

    16:05

    Настройщики: Throttle v.6.16.1.2006:

    15:40

    Настройщики: SuperRam v.5.16.1.2006:

    15:15

    Sharp c новой SoC-Roadmap на embedded world 2006 :

    15:14

    Настройщики: PCMedik v.6.16.1.2006:

    14:50

    Настройщики: PCBoost v.3.16.1.2006:

    14:25

    Novell Identity Manager 3 революционизирует управление электронными персонами:

    14:00

    Microsoft прекращает поддержку Windows Media Player for Mac:

    13:50

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (2 неделя 2006 года):

    13:35

    NAMM 2006: Sennheiser 3000 — серия беспроводной аппаратуры для мониторинга:

    13:11

    RightMark: Memory Analyzer v.3.6.1 (Bug-fix Release):

    13:10

    Первый в мире флэш-накопитель со встроенным антивирусным ПО:

    13:05

    Открытые мастер-классы по Nikon D200:

    12:46

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.4.7 (Updated):

    12:45

    GX-1S: первая цифровая зеркальная фотокамера Samsung:

    12:42

    Кафедре Информационной Безопасности Академии Генерального Штаба ВС РФ исполнилось 5 лет!:

    12:24

    Настройщики: EF StartUp Manager v.2.30:

    12:20

    Steinberg HALion 3 обновлен до версии 3.2:

    12:09

    Настройщики: Super Utilities v.6.21:

    11:55

    Adobe выпускает After Effects 7.0:

    11:40

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.375 Build 690:

    11:30

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.1.375 Build 691:

    11:05

    San Ace 150: большой вентилятор для хороших людей:

    10:55

    Verbatim выпускает диски Mini DVD+R DL:

    10:45

    Утилиты: AutoPatcher XP January 2006:

    10:40

    Nanosaur II стал Universal- приложением :

    10:25

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.81.97.v2 для видеокарт NVIDIA:

    10:15

    myvu - персональный медиапросмотрщик:

    10:01

    Microsoft: повышаем безопасность в Windows Vista Beta 1 (KB912919):

    09:50

    Microsoft: Internet Explorer 7 Beta 2 во всей красе:

    09:25

    RCA - новый M200 Flash MP3-плеер:

    09:23

    Samsung: анонс широкоформатного ЖК-монитора SyncMaster 19" 940MW :

    09:05

    CD/DVD: CloneCD v.5.2.6.1:

    09:05

    CD/DVD: CloneDVD 2 v.2.8.5.1:

    08:45

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.74:

    08:30

    Неофициальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 января):

    08:00

    Cool It USB Beverage Chiller - очень полезное USB-устройство!:

    07:23

    Hauppauge выпускает беспроводный РМР MediaMVP для домашних сетей:

    07:10

    Продажи компании A-Data – декабрь 2005:

    06:37

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