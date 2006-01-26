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    26 января 2006

    Olympus µ 810 и µ 700: стильные фотокамеры, которые не боятся брызг:

    19:11

    Mackie Satellite — FireWire записывающая система из портативной части и базовой станции:

    19:05

    Ableton Live 5.2 с поддержкой Intel Mac, многоядерная 6-я версия Ableton Live к осени:

    18:01

    Kenwood HDV-770: гибрид PMP и GPS-навигатора, но не только…:

    17:13

    L International Computers PuRAM: полный переход на флэш-память:

    17:10

    Atheros AR5008: интегрированный чипсет для 802.11n-совместимых решений:

    15:53

    ScureIT: защищенный бэкап на CD и DVD от Zbackup 4.0:

    15:15

    Четырехъядерные процессоры AMD будут совместимы с существующими платформами:

    15:11

    "Лаборатория Касперского" подвела вирусные итоги 2005 года:

    14:50

    AMD: более 1/5 рынка х86-совместимых процессоров в последнем квартале:

    14:49

    Olympus SP-320: недорогая камера для энтузиастов цифровой фотографии:

    14:45

    Ritek будет производить диски DVD+R DL 8x:

    14:40

    Возвращение Intel 865GV создает прооблемы конкурентам:

    14:37

    «Офисный» объемный принтер Objet Eden250:

    14:35

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (3 неделя 2006 года):

    14:25

    Обновился ChessMaster 9000:

    14:05

    Две быстрые видеокарты Gainward на базе чипов NVIDIA 7800GT и 6800GS:

    14:01

    HASP HL: обновление программного обеспечения «по всем фронтам» :

    14:00

    Teraoka Seiko: применение "е-paper" ... для рекламы:

    13:53

    Citrix: новое качество работы с GoToMyPC 5:

    13:35

    Как будет выглядеть новый Intel iBook?:

    13:10

    Общение в сети: Skype v.2.0.0.76 Beta:

    13:10

    Dell все-таки будет использовать процессоры AMD:

    12:46

    Веб-бразуеры: Netscape v.8.1:

    12:45

    GeCube выпускает видеокарты на базе графических процессоров ATI Radeon X1900:

    12:23

    Настройщики: GameGain v.2.23.1.2006:

    12:20

    Настройщики: Throttle v.6.23.1.2006:

    11:55

    Настройщики: SuperRam v.5.23.1.2006:

    11:30

    Apple приступает к тестированию Mac OS X 10.4.5:

    11:25

    Настройщики: PCMedik v.6.23.1.2006:

    11:05

    NX7300GS - серия видеокарт от MSI :

    10:52

    Didigo DD01 - Smart USB флэш-диск, у которого дисплей имеет эффект памяти:

    10:47

    Настройщики: PCBoost v.3.23.1.2006:

    10:40

    SpamSieve пополняет список Universal-приложений:

    10:30

    Утилиты: CMOSPwd v.4.8:

    10:15

    MSI представляет серию видеокарт RX1900:

    10:14

    Утилиты: PECompact v.2.74 Beta:

    09:50

    Настройщики: WINner Tweak SE3 v.3.5.1:

    09:25

    Безопасность: X-Cleaner v.2.2 Build 38741:

    09:05

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.83.20.v2 для видеокарт NVIDIA:

    08:45

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.2.2.0 Build 23:

    08:30

    Пятница: 13 производителей решат судьбу 450-мм технологии:

    08:29

    FTP-серверы: Serv-U v.6.2.0.0:

    08:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung модели TS-H492C:

    08:00

    TFC-1000MGB - преобразователь из 1000 Мбит/с в 1000Base-FX для волоконных носителей :

    07:50

    ABIT объявляет о сделке с USI:

    07:44

    JVC Victor анонсирует серию аудиоплееров XA-E:

    06:59

    MobiBlu: выпуск МР3-плеера DAH-1900:

    06:40

    Intel представляет 45-нм техпроцесс:

    00:28

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