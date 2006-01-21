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    21 января 2006

    Диагностика: EF Process Manager v.3.40:

    19:00

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.5.02:

    18:35

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.51 (апдейт от 20 января):

    18:10

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.69 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.49:

    17:45

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.41.0:

    17:20

    Звуковой процессор BridgeCo DM1500E оснащен интерфейсом 1394b:

    17:07

    Утилиты: novaPDF v.2.5 Build 156:

    16:55

    Apple обновляет Bonjour for Windows:

    16:50

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.6.95:

    16:30

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.76.21798:

    16:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.1.8i:

    15:40

    Безопасность: SpyStopper v.4.40:

    15:15

    iSuppli определила расчетную стоимость Intel iMac:

    15:15

    Sega iFish: спой рыбка, не стыдись!:

    15:04

    Общение в сети: Miranda IM v.0.4.0.2:

    14:50

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.6.4:

    14:25

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.3.5:

    14:00

    National Semiconductor LM5071: однокристальный контроллер PoE:

    13:53

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    13:35

    AOpen представляет свои SFF системы на Viiv:

    13:17

    Медиаплееры: The Core Media Player v.4.11 'Matroska' Edition:

    13:10

    Файловые обменники: µTorrent v.1.4.1 Build 405 Beta:

    12:45

    Microsoft: Windows Media Components for QuickTime:

    12:20

    Microsoft: Windows XP Video Decoder Checkup Utility:

    11:55

    Беспроводной удлинитель для ПК - до 30 метров без проводов:

    11:47

    1" жесткий диск от Qrisma - серьёзный конкурент для флэш-накопителей :

    11:37

    Ноутбуки Acer обзаведутся подержкой 3G:

    11:36

    Microsoft: Windows AntiSpyware Beta (Updated):

    11:30

    RightMark: CPU Clock Utility v.2.0:

    11:05

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.56:

    10:40

    Pangea выпускает Bugdom 2 для "макинтелов":

    10:35

    Тестовые приложения: PassMark ModemTest v.1.3 Build 1010:

    10:15

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.6.3.288:

    09:50

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.54 Public Beta 2:

    09:25

    Общение в сети: Skype v.2.0.0.73:

    09:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:45

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech (Bluetooth Special):

    08:30

    Официальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI – Catalyst v.6.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 января):

    08:00

    Эра киборгов гораздо ближе, чем это кажется на первый взгляд?:

    06:00

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