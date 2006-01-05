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    5 января 2006

    Toshiba: фейерверк «гиг» на CES 2006:

    22:40

    Sony Ericsson представляет новинку - W810 Walkman:

    21:24

    Три новинки от Panasonic: фотокамеры Lumix DMC-LS2, DMC-LZ3 и DMC-LZ5:

    18:30

    PQI представила новые DRAM модули памяти:

    18:25

    Albatron анонсирует серию плат под Socket-754 - KM51:

    17:16

    Фотокамеры HP Photosmart: три новинки серии R:

    16:29

    Intel: официально о смене имиджа:

    15:58

    Фотокамеры HP Photosmart: новинки Е и М серий:

    15:13

    Rhapsody сменяет iTunes в компьютерах Hewlett Packard:

    13:40

    FinePix F470 и FinePix V10 - две стильные новинки от Fujifilm:

    13:36

    Icuiti DV920 – альтернативная видеогарнитура для iPod:

    12:55

    iQue 3000 - серия КПК с модулем GPS от Garmin:

    12:18

    FinePix A400 и A500: пополнение в бюджетной A-линейке фотокамер Fujifilm:

    12:14

    AppZapper – деинсталллятор для Mac OS X:

    11:35

    Платформа для дома AMD LIVE! - ответ на Intel Viiv:

    10:01

    CES 2006: Xilinx демонстрирует программируемую ExpressCard-плату:

    07:33

    DTV приемник от MSI - MEGA SKY 580:

    07:13

    IPEVO Fly-1. Телефон? Скайпфон!:

    07:10

    Великолепная семерка под знаменем Skype:

    06:29

    DSM-5210R: беспроводной сервер HD-видео:

    03:32

    Broadcom BCM7411D: HD-видеодекодер Blu-ray и HD DVD:

    00:31

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