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    1 февраля 2006

    МBridge в роли многофункционального медиаустройства:

    20:23

    Видеокарта Gigabyte GV-NX68G256D-B на базе NVIDIA GeForce 6800 GS:

    19:48

    Pentax объявляет о резком снижении цен. Пока на *ist DL.:

    19:44

    Creative : складная акустическая система TravelDock 900:

    18:00

    Sony - 2 Гб Memory Stick PRO Duo PSP:

    16:52

    Versa S950: новый ноутбук бизнес-класса от NEC:

    16:25

    Обновление линейки MaxConnect:

    15:50

    Серия новых ноутбуков ASUS: W2J, A7J, W5F, A6J и V6J:

    15:38

    April Music: внешний ЦАП с USB-портом Stello DA100 :

    15:30

    Gigabyte GV-NX73G128D на базе NVIDIA 7300GS:

    15:06

    Запасы десктопов iMac G5 практически исчерпаны:

    14:55

    Линейка домашних компьютеров HP Pavilion Media Center TV m7300:

    14:39

    Panda Software: настоящая опасность не там, где нам кажется:

    13:35

    OCZ EL DDR2 PC2-6400 - новые 800 МГц модули Platinum XTC Edition:

    13:25

    Trend Micro: WORM_GREW.A (он же: Nyxem и Blackworm):

    13:10

    Процессор для мультимедийных систем Renesas SH7785:

    12:45

    Novell инициирует открытый проект по обеспечению безопасности Linux-приложений:

    12:45

    MSI MEGABOOK L715 как основа домашнего мультимедиацентра:

    12:36

    Storus предлагает подсистемы хранения данных AXUS YOTTA Mini :

    12:25

    Brother представляет новые офисные МФУ:

    12:23

    Графика: ForceVision v.3.31 Beta 2:

    12:20

    Motorola выпускает второй телефон с поддержкой iTunes:

    12:15

    EAX1900 - флагманская линейка видеокарт ASUS:

    12:10

    Elonex Lumina 2 - LCD панель с компьютерным сердцем:

    12:05

    Линейка видеокарт Gigabyte X1900:

    12:00

    Резервное копирование: Backup Watcher for MySQL v.1.9.1:

    11:55

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.7.0:

    11:30

    Sonnet представляет пополнение линейки Duet:

    11:25

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.7.0:

    11:05

    Внешний мультиформатный DVD привод LG GSA-5168D:

    10:54

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.3.2:

    10:40

    Macintouch.com упорядочивает софт для Mac Intel:

    10:35

    Утилиты: Simple File Shredder v.3.0:

    10:15

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.1.4:

    09:50

    GL Image Browsser – утилита для быстрого просмотра графики:

    09:45

    Чистильщики: Complete Internet Cleanup v.4.8.4:

    09:25

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.5.6:

    09:05

    Утилиты: SpyBuddy v.2.2.10:

    08:45

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.6:

    08:30

    Медиаплееры: WinAmp v.5.13:

    08:15

    Новые версии WHQL-драйверов для сетевых контроллеров Broadcom (BCM-440x и BCM-57xx):

    08:00

    GlacialTech Igloo 7210 - новая серия кулеров для процессоров AMD:

    07:00

    Xilinx: интерфейс памяти DDR2 SDRAM на базе FPGA обеспечивает пропускную способность 667 Мбит/с:

    06:30

    Cypress/AuthenTec CY4651: биометрическая защита для внешних USB-винчестеров:

    06:15

    Сделка между AMD и Dell может быть заключена в ближайшие недели:

    06:00

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