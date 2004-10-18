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    18 октября 2004

    PLATINUM RADEON X800 XT Platinum Edition — новая видеокарта S/U/M/A/:

    18:02

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R13 16.10.2004:

    16:00

    Новый конкурс загадок из истории компьютерного железа!:

    15:52

    LGA 775 не подешевеют до конца года — возможные причины:

    15:48

    Настройщики: GameGain v.2.10.18.2004:

    15:35

    Samsung представляет семейство новых широкоформатных телевизоров:

    15:33

    Настройщики: Throttle v.6.10.18.2004:

    15:10

    Настройщики: SuperRam v.5.10.18.2004:

    14:45

    V500 Cordless Notebook Mouse — очередная мышь Logitech:

    14:28

    Настройщики: PCMedik v.6.10.18.2004:

    14:20

    Настройщики: PCBoost v.3.10.18.2004:

    13:55

    Samsung видит рост спроса на DRAM и NAND-флэш в 4 квартале:

    13:49

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.3.0.4 Build 1017 Beta:

    13:30

    ADSL2+: внедрение технологии состоится минимум в следующем году:

    13:18

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1687:

    13:05

    Настройщики: Super Utilities v.4.0:

    12:40

    NEC на Convergence 2004:

    12:19

    Настройщики: Reg Organizer v.2.3:

    12:15

    Утилиты: DVDIdle v.5.55:

    11:50

    Intel снизила цены Pentium M/Celeron M/комплектов Centrino:

    11:36

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.55:

    11:25

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.32 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.13:

    11:05

    Spansion обновила линейку NOR-флэш для автомобильных систем:

    10:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 октября):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 11 по 17 октября 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 11 по 17 октября 2004 года):

    10:15

    Мировой рынок памяти: трейдеры не заинтересованы в продажах:

    10:03

    Все BIOS прошедшей недели (с 11 по 17 октября 2004 года):

    10:00

    SD-R6472: новый тонкий пишущий DVD-привод Toshiba:

    05:56

    AMD Athlon 64 FX-55 и Athlon 64 4000+: ждем на этой неделе:

    01:53

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