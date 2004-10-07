  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 октября 2004

    Sanyo и Sony сократят заказы на производство цифровых камер на Тайване:

    18:45

    Тайваньские производители ноутбуков: грядет смена стратегий:

    16:00

    Спрос на ноутбуки стимулирует спрос на SO-DIMM:

    15:34

    Запись: CDRWIN v.3.9h:

    14:45

    AOpen начала предлагать анонсированные комплекты "системна плата+PCI Express видеокарта":

    14:41

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.3.0.3 Build 1006 Beta:

    14:20

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.6:

    13:55

    QBIC EQ3901: очередная серия barebone-систем Soltek:

    13:51

    Основные стандарты Jabber приняты в качестве RFC:

    13:47

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Extreme v.2.36:

    13:30

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Beta 15:

    13:05

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.4.0.1:

    12:40

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.3.1:

    12:15

    Sony задерживается с продажами High Speed Memory Stick PRO Duo до февраля:

    11:53

    Microprocessor Forum: 50 GFLOPS 64-разрядный математический сопроцессор ClearSpeed:

    11:50

    Безопасность: SpyRemover v.2.08:

    11:50

    Архиваторы: WinAce v.2.6 Beta 2:

    11:25

    iSuppli: STN LCD мешают проникновению OLED на рынок:

    11:07

    Официальные драйверы от ATI под Linux:

    11:05

    Менеджеры закачек: GetRight v.5.2 Final:

    10:45

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.2.0:

    10:30

    Мировой рынок памяти: последствия китайских праздников:

    10:16

    Официальные драйверы ForceWare v.66.81: рассекречены новые карты NVIDIA (Updated):

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 октября):

    10:00

    CS50-USB: беспроводная гарнитура Plantronics для VoIP:

    08:49

    SiS планирует увеличить присутствие на рынке чипсетов под AMD K8:

    01:46

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018