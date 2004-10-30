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    30 октября 2004

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.4.3:

    13:55

    Антивирусы: Avast! v.4.1.501:

    13:30

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.6.4:

    13:05

    Micron отказывается от MRAM, ориентируется на нанокристаллическую флэш:

    12:43

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0.0521 RC5b:

    12:40

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.1.3.33:

    12:15

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.10 (Win 98/ME):

    11:50

    Официальные драйверы ForceWare v.66.77 неофициально:

    11:25

    Тестовые приложения: OCZ MemTest86+ v.1.0:

    11:05

    TI и SMIC: 90-нм техпроцесс — к 1 кварталу 2005 года:

    11:01

    Sharp и IBM: разработка универсальных флэш-карт:

    11:00

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.1.3.0063:

    10:45

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.13:

    10:30

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam:

    10:15

    Новый вариант топливных элементов Merit:

    10:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 октября):

    10:00

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