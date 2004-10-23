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    23 октября 2004

    Фото дня — ATI RADEON X800SE 256MB в нашей лаборатории, и первые краткие результаты:

    15:16

    Интернет и сети: GetFlash v.2.5:

    13:30

    Мультимедиа: ChrisTV v.4.05:

    13:05

    Диагностика: PC Surgeon v.3.94:

    12:40

    Дефицит графических процессоров ATI продлится еще неделю-две:

    12:23

    Утилиты: DVDIdle v.5.58:

    12:15

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.58:

    11:50

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.4.6:

    11:25

    QK8S и QK8S-8P — модульные серверные платы IWILL:

    11:20

    Менеджеры закачек: Net Transport v.1.93:

    11:05

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.1.3.32:

    10:45

    Утилиты: NVFlash v.5.10:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов AOpen:

    10:15

    M45PE10 и M45PE20 — новые микросхемы SPI флэш от STMicroelectronics:

    10:13

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 октября):

    10:00

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